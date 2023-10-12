鹿、兔、貓頭鷹、狐狸郵票 美國郵政總局發行

美國郵政總局今發行冬季林地動物郵票：鹿、兔子、貓頭鷹、狐狸。（USPS）

美國郵政 總局（USPS）今天11日發行了一組「冬季林地動物郵票」（Winter Woodland Animals Stamps ），讚美四種在北美林地安家的動物： 鹿、兔子、貓頭鷹和狐狸，牠們也是美國大部分地區最常見的野生動物，並且將人類與周圍的自然美景連結在一起。

白尾鹿（White-tailed deer）是北美數量最多的鹿種之一，因其經典的美麗和敏捷而受到讚賞；兔子（Rabbits）通常生活在森林邊緣附近，因此可以輕鬆地從花園、庭院和草地中找到食物；狐狸（Foxes）具有超強的適應能力，幾乎可以在所有環境中生存和繁衍；貓頭鷹（Owls）是一種迷人的猛禽，喜歡在樹洞或其牠鳥類遺棄的巢穴中築巢。

這組郵票上集合了所有有這些生物的奇異 的插圖。郵政服務藝術總監阿爾卡拉 (Antonio Alcalá) 與凱蒂·柯克 (Katie Kirk)合作設計了這組郵票，柯克使用了大膽純色的幾何形狀設計了郵票插圖。每隻動物都會出現冬季棲息地的細節，例如滿月或新月、白雪覆蓋的樹木、結滿漿果的冬青枝和精緻的雪花。插圖是數位創作的，每張郵票的頂部都有白色的字樣：「Forever/USA」（永遠／美國），意為該種郵票永不貶值。

集郵愛好者或消費者若想購買這組郵票和其他集郵產品，可以透過usps.com/shopstamps的郵政商店、或致電844-737-7826，聯繫美國集郵（USA Philatelic）商店或在全國指定郵局地點。對於官方授權的郵票產品，請在亞馬遜 上購買美國郵政總局官方授權系列（ USPS Officially Licensed Collection on Amazon）。