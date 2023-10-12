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26種化學物質 加州禁止化妝品使用

編譯組╱綜合報導
加州跟進歐盟禁化妝品化學物質。（美聯社）
加州跟進歐盟禁化妝品化學物質。（美聯社）

據CalMatters報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）簽署的一項新法律，將禁止在加州的化妝品和其他個人護理產品中使用二十多種成分，而且很可能禁止在美國其他地區使用。

這些成分已列入歐盟禁止使用的1600種名單中，存在增加灼傷、癌癥、先天缺陷、生殖問題等風險，但美國尚未禁止。因此，加州正在各州中率先努力使個人護理產品更加安全。

該法案禁止使用的26種成分，包括存在於一些指甲油中，有助於將指甲油粘合在指甲上的醋酸乙烯酯（vinyl acetate）、 存在於一些染發產品中的蒽醌（anthraquinone），以及用於為許多產品增添百合香味，可在許多流行品牌的香水、洗發水、沐浴露等產品中找到的百合醛（lilial, 或 lilyaldehyde）。

據負責執行歐盟化學品法規的歐洲化學品管理局（European Chemicals Agency）稱，前兩種成分被認為會增加患癌症的風險，而百合醛可能會降低生育能力。在這26種成分中，有5種也被列入了加州的化學品清單，這些化學品已被證明會導致癌癥、出生缺陷或其他生殖傷害。

新法將於2027年1月1日生效，以便企業有時間去除產品中的這些成分。這些公司在美國其他地方銷售的產品無疑也將受此影響。

在此之前，加州已於2020年在全國率先立法，禁止在個人護理產品中使用包括汞（mercury）和甲醛（formaldehyde）在內的24種有毒成分。該禁令將於2025年1月1日生效。

加州 歐盟 紐森

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