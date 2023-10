非首次！地獄房客在屋崙有前例

根據法庭紀錄,「地獄房客」也曾於2019年佔據屋崙一處房屋房間。(示意圖。Getty Images)

一名哈佛大學畢業生房客,因擅自佔據洛杉磯 Airbnb房屋一年半未付房租、登上新聞頭條,並在法庭與房東 相互起訴,被對方律師稱為「來自地獄的房客」(tenant from Hell)。根據法庭紀錄,此人也曾於2019年佔據屋崙 一處房屋房間。

根據「洛杉磯時報」上周報導,赫斯霍恩(Elizabeth Hirschhorn)在拒絕支付一年多租金的一個月之後、2021年離開位在屋崙Rockridge的轉租公寓,在Airbnb平台上,向洛杉磯布倫塢(Brentwood)社區一名牙醫師租了一間Airbnb公寓,為期六個月。但在租約到期後、拒絕搬家。「洛杉磯時報」報導指出,她以法律漏洞為由,超過540天未付房租。

赫斯霍恩的律師沃爾史克(Colin Walshok)告訴「洛杉磯時報」,她無須支付租金,因為「市府從未批准該單位入住,並且淋浴間是在未經許可情況下建造。」市府查出,由於違規,房東伊維諾奇(Sascha Jovanovic)不能驅逐赫斯霍恩。

雙方現在法庭上互控,赫斯霍恩向伊維諾奇要求十萬元、才肯離開租所。伊維諾奇說,自己嘗試成為仁慈的房東,沒想到赫斯霍恩變成如此模樣。律師沃爾史克告訴「洛杉磯時報」,伊維諾奇違法企圖透過出租非法單位賺錢。

這並非赫斯霍恩第一次捲入與房東的法律糾紛。阿拉米達縣高等法院文件顯示,在搬進伊維諾奇的Airbnb之前,她於2019年秋天轉租屋崙一間房屋內的房間,然後拒絕搬出,當時是引用新冠病毒規定與健康問題。當房東試圖驅逐時,她提出反訴、稱他們的行為帶給她痛苦。

根據房東Brain與Gordon Bishop於2020年提交訴訟內容,赫斯霍恩2019年秋天開始自租戶李文(Alex Lewin)轉租在屋崙63街一處房屋房間,但沒有簽署任何租賃合約。赫斯霍恩反訴,2019年11月,屋主在房子周圍噴灑一種未公開的「有害物質」。她要求李文「以特殊方式清掃房子,因為她有過敏」,李文聘請專業清潔人員,並多次嘗試依照赫斯霍恩的清潔要求。

赫斯霍恩卻反訴,稱房子未清掃乾淨。2020年3月,李文以與赫斯霍恩的糾紛為由離開租房。赫斯霍恩在反訴稱,房東違反屋崙市租戶保護法「屋崙驅逐正當理由條例」(Oakland Just Cause for Eviction Ordinance)。此案於2021年7月20日達成和解。