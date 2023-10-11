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非首次！地獄房客在屋崙有前例

編譯組╱綜合報導
根據法庭紀錄，「地獄房客」也曾於2019年佔據屋崙一處房屋房間。(示意圖。Getty Images)
根據法庭紀錄，「地獄房客」也曾於2019年佔據屋崙一處房屋房間。(示意圖。Getty Images)

一名哈佛大學畢業生房客，因擅自佔據洛杉磯Airbnb房屋一年半未付房租、登上新聞頭條，並在法庭與房東相互起訴，被對方律師稱為「來自地獄的房客」(tenant from Hell)。根據法庭紀錄，此人也曾於2019年佔據屋崙一處房屋房間。

根據「洛杉磯時報」上周報導，赫斯霍恩(Elizabeth Hirschhorn)在拒絕支付一年多租金的一個月之後、2021年離開位在屋崙Rockridge的轉租公寓，在Airbnb平台上，向洛杉磯布倫塢(Brentwood)社區一名牙醫師租了一間Airbnb公寓，為期六個月。但在租約到期後、拒絕搬家。「洛杉磯時報」報導指出，她以法律漏洞為由，超過540天未付房租。

赫斯霍恩的律師沃爾史克(Colin Walshok)告訴「洛杉磯時報」，她無須支付租金，因為「市府從未批准該單位入住，並且淋浴間是在未經許可情況下建造。」市府查出，由於違規，房東伊維諾奇(Sascha Jovanovic)不能驅逐赫斯霍恩。

雙方現在法庭上互控，赫斯霍恩向伊維諾奇要求十萬元、才肯離開租所。伊維諾奇說，自己嘗試成為仁慈的房東，沒想到赫斯霍恩變成如此模樣。律師沃爾史克告訴「洛杉磯時報」，伊維諾奇違法企圖透過出租非法單位賺錢。

這並非赫斯霍恩第一次捲入與房東的法律糾紛。阿拉米達縣高等法院文件顯示，在搬進伊維諾奇的Airbnb之前，她於2019年秋天轉租屋崙一間房屋內的房間，然後拒絕搬出，當時是引用新冠病毒規定與健康問題。當房東試圖驅逐時，她提出反訴、稱他們的行為帶給她痛苦。

根據房東Brain與Gordon Bishop於2020年提交訴訟內容，赫斯霍恩2019年秋天開始自租戶李文(Alex Lewin)轉租在屋崙63街一處房屋房間，但沒有簽署任何租賃合約。赫斯霍恩反訴，2019年11月，屋主在房子周圍噴灑一種未公開的「有害物質」。她要求李文「以特殊方式清掃房子，因為她有過敏」，李文聘請專業清潔人員，並多次嘗試依照赫斯霍恩的清潔要求。

赫斯霍恩卻反訴，稱房子未清掃乾淨。2020年3月，李文以與赫斯霍恩的糾紛為由離開租房。赫斯霍恩在反訴稱，房東違反屋崙市租戶保護法「屋崙驅逐正當理由條例」(Oakland Just Cause for Eviction Ordinance)。此案於2021年7月20日達成和解。

房東 洛杉磯 屋崙

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