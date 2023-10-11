加州家庭太陽能補助擬降 惹議

加州降低補助採用太陽能發電方案將引起環保界與能源決策單位的爭議。（本報檔案照）

加州 公共事業委員會 (the California Public Utilities Commission) 12日將投票 表決，決定是否降低屋頂安裝太陽能發電板的公寓大樓屋主所能領到的補助。委員會去年採納降低太陽能發電獨棟屋補助方案。加州目前積極進行與燃料能源脫鉤計畫，因此一般認為，降低補助採用太陽能發電方案將引起環保界與能源決策單位的爭議。

然而無論公共事業委員會是否通過降低補助方案，新規定只適用於安裝太陽能發電板的新屋主。

公共事業當局與支持降低補助陣營指出，新價格能正確反映私人太陽能發電板所能提供給電力公司的電量。

委員會鼓勵屋主除裝設太陽能板外，亦裝設儲電電池。黃昏之後，電力公司電網需求電能增高之後，能將儲蓄電發送給這些電力公司。加州公共事業委員會將調高裝設電池家庭發電補助。

一般情況下，房東、房客、支持房客權益組織、 支持可負擔住屋陣營、非牟利環保組織，以及建商由於利益不同，不會站在同一陣線發聲。然而過去彼此紛爭的社群現在立場一致，指新政策將傷害多戶家庭太陽能發電市場。

他們強調，加州議會表態將與氣候變遷 、環境污染、可負擔住屋嚴重短缺問題搏鬥。公共事業委員會採納政策正與加州州府政策主流相違背。

加州建築產業協會技術主任雷摩 (Bob Raymer) 表示，公共事業委員會這些新政策違背州府大方向。這種觀念太瘋狂了。他說，他在建築事業已工作了40年了，這種新政策莫名其妙，將會產生反效果。

過去採用太陽能發電住戶提供多餘電量給公共事業機構時，一般能得到同樣的電費。公共事業機構與員工，甚至有些環保團體批評這種政策，指出，如果要擴大生產乾淨能源，經濟效應最高的方式應是採用大規模太陽能發電計畫，而非取自裝設太陽能發電板富裕家庭所提供零星電力。公共事業機構需要花錢維修電網，這些費用也由一般用戶分攤。

雖然所得補助可能降低，裝設太陽能發電板屋主仍能享用清潔能源帶來的經濟效益，因為如果自己充分運用私人太陽能發電電力，也能避免繳付使用這些電力的費用，積少成多，產生的經濟效益仍然相當可觀。