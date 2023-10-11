預扣稅額不設年薪上限 衝擊高薪者

自2024年1月1日開始，加州高收入人士將受到薪資稅上調影響。(Getty Images)

根據「舊金山 紀事報」報導，自2024年1月1日開始，加州 高收入人士將受到薪資稅上調影響。此次增稅將用於支付從2025年1月1日起的加州殘障保險(disability insurance)及帶薪家庭休假計畫(paid family leave programs)福利 。

屆時，薪資替代率(wage-replacement rate)、也就是員工每周薪資可獲福利，將依據收入提高70%-90%，比例從目前的 60% 上升至 70%。這兩項計畫費用完全由員工薪資扣款支付，並由加州就業發展部門(California Employment Development Department，簡稱EDD)管理。

加州大部分私人企業員工都自薪資中預扣款項，通常標記為「CASDI」。大多數公家機關員工與自雇人士不繳納該計畫費用，也沒有資格享受福利。

2023年，此稅率或稱員工預繳金額為薪資0.9%，最高年薪上限為15萬3164元，任何超過該限額薪資均可免稅，因此，最高稅額為1378.48元。自明年開始，稅率預計將升至1.1%，導致大部分員工稅率小幅增加。例如年收入8萬5000元員工、將多支付170元。

但是，最大改變是薪資上限將被取消，因此將適用於2024年與之後的無限額薪資。一名年薪20萬元員工、明年預扣額將增加822元。舊金山註冊會計師Richard Pon表示，對即將來到的增稅，高薪員工能做的不多，除了要求雇主在2023年而非2024年支付年終獎金。

員工預扣款項提供全加州範圍兩個計畫經費，當員工因殘疾或事親而請假，計畫將提供員工薪資一定比例款項。州殘障保險涵蓋員工的非工作相關傷害、疾病或懷孕。當員工須休假照顧重病家庭成員與新生兒，或參加部分軍事活動時，有薪家事假就開始生效。兩項計畫福利金額計算公式相同，但福利提供期限則根據休假原因而有所不同。

增稅法案SB 951於2022年9月簽署成為法律，授權自明年開始增稅、並從2025年開始提高薪資替代率。自2025年開始，收入超過全州平均薪資70%員工，將獲得最高70%福利；收入低於全州平均薪資70%或以下員工，將獲得最高90%福利。

根據EDD數據，2022年帶薪家庭假每周平均福利金額為840元、州殘障福利金額為750元。公民與移民狀態不影響享有殘疾或事親假福利資格。