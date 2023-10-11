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經銷商：汽車市場明年1月底崩盤

編譯林思牧／綜合報導
「最富汽車經銷商」預測明年1月底汽車市場崩盤。(@the_richest_cardealer)
「最富汽車經銷商」預測明年1月底汽車市場崩盤。(@the_richest_cardealer)

最近去各地汽車經銷商看過車的人都知道，價格雖然比疫情嚴峻的時候低了一些，但還是讓人覺得很貴。一位汽車經銷商網紅在TikTok上發布頗為驚人的視頻，他宣稱幾個月之後汽車市場會崩盤(crash)，因此想買車的人應該稍等一段時間。

這位網紅的TikTok稱號叫「最富汽車經銷商」(@the_richest_cardealer)，真名是奧瑪阿法內(Omar Afaneh)，他指出以他身為汽車經銷商所知悉的內情，汽車貸款公司最近回收了許多欠款車，這些車目前在拍賣會上還出價很高，但每天更多的回收車進入拍賣市場，幾個月後價格必然會暴跌，否則越來越多的庫存怎麼可能出清？

因此他勸想要買車的人暫停，他預測明年1月底汽車市場將崩盤。他根據自己做經銷商得到的情報，在疫情中以高價、高利率買車的人，發現目前車子的身價已不到貸款的餘額，就像金融海嘯之後溺水屋充斥的情況類似，於是車主一面繼續開車，一面停付貸款，直到銀行派來的拖車把車拖走。

他的視頻在四天之內得到140萬次的瀏覽，一名網友表示回頭來看，自己十分幸運，他在2019年車價尚未暴漲之前買了那輛Toyota的車，那時候貸款年利率才2.9%。另一位網友表示，他很想把他2012年份的Mazda 3換掉，但去經銷商那裡探詢後，發現這輛舊車可以替他省很多錢，因此等明年2月再換新車。

但也不是所有的人都同意他的說法，譬如一位網友表示，目前美國三大車廠的許多工廠因罷工停頓，而且短期之內不會解決，因此汽車的供應會大幅減少，經濟理論裡說，供不應求的時候物價必然上漲，所以這位網友預測如果罷工持續許久，車價必然要大漲。

貸款 疫情 利率

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