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大麻咖啡屋、校園免費避孕套 紐森否決

洛杉磯訊
近期，加州州長紐森否決的法案包括AB374的大麻咖啡屋法案等。（州長紐森網站）
近期，加州州長紐森否決的法案包括AB374的大麻咖啡屋法案等。（州長紐森網站）

州長紐森近日否決大麻餐廳和高中校園提供避孕套等法案；不過，他簽署通過允許加州議員的工作人員組工會。

其中一項為AB374的大麻咖啡屋法案，紐森對此案做出一票否決。該法案允許餐飲與大麻合為一體的經營方式，顧客可以在餐廳裡邊享受美食邊抽大麻。這種營業方式在荷蘭首都阿姆斯特丹較常見。紐森表示，很理解提案者想要幫助大麻業者增加收入，但他擔心這會違反工作場合禁止吸菸的規定。他說，保護員工的健康和安全很重要。

紐森還否決SB541，該法案為加州公立高中學生提供免費避孕套，並禁止商家拒絕賣避孕套給高中生。紐森表示，他很理解保護青少年的性健康很重要，但該法案將需要大量資金投入，而政府並沒有預算給該項目。紐森還指出，加州需要解決300億的財政赤字，還要保證最重要的一些福利不被砍掉。在資金緊張的情況下，不得不謹慎考慮支出巨大的法案，例如SB541。

紐森否決的法案還包括SB90限制胰島素費用法案，該法案要求健保公司對30天劑量的胰島素，若超出35元錢的部分，健保公司不得向承包人收取自付額。他也否決包括使加州成為全國第一個禁止基於種姓歧視州的法案等。

立法工作人員成立工會法案，由英格伍（Inglewood）民主黨籍加州眾議員麥金納（Tina McKinnor）提出。他在7月參議會司法委員會（Senate Judiciary Committee）聽證會上表示，在自己員工無法組織工會的情況下，立法者要求員工起草，擴大其他員工加入工會權利的立法是虛偽的。「我們員工不要求特殊待遇」麥金納稱，「他們正在尋求對所有勞工的尊嚴和尊重。」

該法允許較低階級的工作人員加入並組成工會，但不適用於立法機關議員、幕僚長或任命的官員。

除上述兩項法案外，紐森還簽署一些法律，包括要求大型企業披露各種導致地球暖化的排放量等。

紐森 加州 大麻

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