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加州Q2稅收585億 占全國15%奪冠

編譯侯乃云／綜合報導
今年加州稅收下降34%。(人口普查局網頁)
今年加州稅收下降34%。(人口普查局網頁)

今年加州稅收大幅下降34%，僅次於2020年疫情期間的第二季表現，大幅下降也受到六個月額外延長納稅時間的影響。加州第二季稅收為585億美元，占全國總稅收4010億美元的15%，名列全國第一。緊接為紐約州的310億美元、德州的250億美元、紐澤西州和伊利諾伊州的190億美元，以及佛州的170億美元。

今年稅收延長繳納時間歸因於去年嚴重的冬季風暴，10月16日才需報稅和繳納所得稅，聯邦稅也連同延後。加州的年稅收因此下跌305億美元，占全國稅收總跌幅660億美元中的46%。本次加州稅收的下降僅次於2022年第二季創下的890億美元。

除了加州以外，紐約年稅收減少70億美元，麻州減少60億美元，奧勒岡州減了18億美元，紐澤西州減少16億美元。相較之下，有10個州在過去一年增加稅收，德州增加6.56億美元，而佛州的稅收僅下降3400萬美元。

以全國來看，今年第二季度的稅收下降14%，有兩個州的跌幅更大，分別是阿拉斯加下降58%，麻州下降43%。增幅最大的是新罕布夏州增加43%，德州增加3%。

經濟下滑對全國財政造成重大影響。在加州，經濟衰退直接影響納稅收入，並且因為加州的稅收結構與所得稅密切相關，富有居民的股票獲利狀況將影響整體稅收，而目前大多數股票價格仍然低於2022年初的歷史最高水平。今年的稅收下降將迫使州政府和地方政府節省開支，整個成本將由加州居民負擔。

即便稅收下降，加州居民的平均收入仍有5680美元，比全國平均的4800美元高出18%，在州排名中名列第10位。最高收入為哥倫比亞特區的1萬4760美元，接著是北達科他州的8230美元，夏威夷的7070美元。最低則是新罕布夏州的2430美元。佛州為2800美元，德州為2920美元。

加州 德州 佛州

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