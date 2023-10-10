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開業40年 熊貓快餐首推出甜點

編譯組／綜合報導
Panda Express開業40年來首推出甜點。（美聯社）
Panda Express開業40年來首推出甜點。（美聯社）

聖荷西信使報（Mercury News）報導，連鎖中餐快餐店Panda Express(熊貓快餐) 最近融合了蘋果派和蛋卷的概念，40年來首次將甜點列入菜單。

雖然Panda Express的食客們已經習慣了這家快餐店偶爾在一系列炒菜中加入蝦肉、雞肉和牛排等新菜譜，但在此之前，他們從未推出過甜點，除非你把幸運餅乾算在內。

在其40周年慶典上，該連鎖店首次推出了甜點--蘋果派卷（Apple Pie Roll）。首席品牌官Andrea Cherng在公告中說：「我們非常感謝為Panda Express鋪平道路、創造和推廣美國中餐的先驅們，感謝我們的顧客和社區對我們美食的支持。」

程正昌（Andrew Cherng）於1983年在格蘭岱（Glendale）創建了Panda Express 。現在，它已成為美國最大的亞洲餐飲概念。

根據餐廳營銷團隊的說法，這種融合甜食結合了 「蘋果、秋季香料和肉桂糖，就像經典的美國蘋果派」，並將餡料放在「松脆的雲吞皮中，就像典型的中國蛋卷」。該新甜食在所有Panda Express店都有供應，Panda Rewards會員俱樂部的會員，從現在到10月31日可以免費品嘗。

餡料 聖荷西 Apple

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