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紐森籲恢復地方政府清除遊民營區權力

編譯廖宜怡╱綜合報導
面對惡化的遊民營區問題，紐森呼籲美國最高法院恢復地方政府清除遊民營區的權力。（美聯社）
面對惡化的遊民營區問題，紐森呼籲美國最高法院恢復地方政府清除遊民營區的權力。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）日前呼籲聯邦最高法院能在地方政府不斷努力提供收容住所的情況下，恢復地方政府清除遊民營區的權力。紐森認為，下級法院的裁決已對遊民和公眾造成危害。

紐森表示，加州可以接受聯邦上訴法院於2018年的裁決，即禁止地方政府在沒有提供收容床位的情況下，將睡在公共街道或人行道上視為犯罪行為。但紐森表示，舊金山第九巡迴上訴法院（Ninth U.S. Circuit Court of Appeals）於2022年9月對俄勒岡州格蘭茲帕斯市（Grants Pass）案件做出的新裁決，讓地方政府幾乎無法清理營區。新裁決規定，除非地方政府提供足夠的收容床位給當地所有遊民，否則不得拆除遊民營區。紐森已要求最高法院重新審閱並推翻新裁決。

代表紐森的私人律師對法院說：「法院將2018年的合理限制延伸成難以逾越的障礙，阻止城鎮保障街道安全、實施依常理做出的時間和地點限制，以及將遊民轉移到收容所。」

律師表示，雖然加州及其地方政府不斷致力制定解決遊民和住房危機的長期方案，但他們需要靈活性來解決人們在公共場所直接面對的衛生和安全威脅。

律師說：「遊民營區很危險，因為經常受到毒販和其他犯罪份子侵入，附近居民和企業必面對愈來愈多的垃圾、用過的針頭、人體排泄物、光天化日下吸毒、財產損壞、盜竊的狀況。」

在舊金山，聯邦行政法官（Magistrate Judge）柳唐娜（Donna Ryu，音譯）去年12月引用第九上訴法院的裁決，禁止市府清除遊民營區和沒收遊民財產。舊金山警方和市府官員表示，營區許多遊民拒絕前往收容所，但柳唐娜稱，舊金山收容所已無空床位。柳唐娜表示，舊金山有7754名遊民，其中近4400人睡在人行道上或住在帳篷或車內。

紐森和前舊金山市長都對柳唐娜的裁決做出批評，他們希望最高法院能重新檢視柳唐娜做出這項裁決的依據。

遊民 紐森 舊金山

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