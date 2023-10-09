房貸利率創23年新高 恐續升

巴沙迪那星報報導，隨著聯準會扮演著房地產 「怪傑」（Grinch）以來，經濟降溫，抵押貸款利率 飆升至2000年以來最高，各種跡象表明利率恐持續攀升。至6日為止的那周，30年期抵押貸款平均利率為7.49%，高於一周前的7.31%，連續八周高於7%。上一次高於此數據是在2000年11月。

此情況意味著貸款60萬元者，若以當前利率來算，每月需支付4191元房貸，比2022年1月利率6.66%的負擔增加9%，比2021年10月2.99%利率上漲驚人的66%。

專欄記者Jonathan Lansner報導指出，2000年的經濟被認為太熱，這個情況是基於科技革命，許多所謂的網路公司（dot-com）如雨後春筍般出現。因此，當生活成本幾乎失控時，央行會利用利率推動的方式讓經濟降溫。

20世紀90年代末是經濟好時機。國內生產毛額連續四年超過4%，這是此後再也未出現過的成長。失業率處於三年來最低水平，股市長期上漲。

值得注意的是，2000年貸款利率達8%時的通膨率看似微不足道的3.5%，但這大約是1998年的兩倍，人們腦海中還記得20世紀70年代兩位數的通膨率。然而2000年的升息，伴隨的是網路公司股市崩盤。2002年失業率為四年來最高，經濟處於溫和衰退，2000年GDP成長率為3%，第二年幾乎降至零。

在此之後，2001年遭遇911恐怖攻擊事件，擾亂原本放緩的商業氛圍。聯準會開始降息，2001年美國房屋兩年內升值13%，利率下降1%。至2002年中期，通膨率將至2%以下。

2000年，房地產市場貸款利率與通膨率存在5.5百分點的差距。至2023年8月，平均貸款利率7.1%，與3.7%的通膨率相比僅差3.4個百分點。若以2000年標準來看，目前的利率或許相對便宜些。

從1972年至2000年，貸款利率平均為9.9%，通膨率為5.2%，差距4.7百分點。但自2000年以來，隨著通膨率降至2.5%，貸款利率平均為4.9%，僅差2.4個百分點。

通膨率整體下滑，緩解貸款人和投資者焦慮。直到疫情撼動通膨率，將其推高至40年來最糟情況。然若以2000年為基準，各種利率（包含抵押貸款）可能仍保持高位，直到有長期證據表明此一輪通膨結束為止。