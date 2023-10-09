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台式夜市受歡迎 多地已常態化

編譯胡立宗╱綜合報導
源自聖蓋博谷的626夜市。（取自626 Night Market網站）
源自聖蓋博谷的626夜市。（取自626 Night Market網站）

舊金山日前舉辦了日落區夜市（Sunset Night Market），70個攤位吸引萬人參加。日落區夜市的發起人之一市議員殷嘉立（Joel Engardio），因為與先生許總雲 （Lionel Hsu）回台北探親，逛饒河夜市時發現夜市原來這麼迷人，因此才想在舊金山推廣夜市概念，沒想到台式夜市大受歡迎，舊金山華人商家也想籌辦常態夜市。

不過，在日落區夜市之前，夜市文化其實從10年前就開始出現在加州。最早是發源於洛杉磯縣聖蓋博谷的626 Night Market，接著是阿拉米達縣柏克萊的FoodieLand，隨著這兩個活動的常態巡迴化，亞洲夜市也開始成為加州飲食文化的一部分。除了這兩大活動，各地也有不同文化背景的特色夜市，正如一年到頭每周四都有的聖地牙哥縣洋邊夜市。

巡迴的大型夜市

其一就是626 夜市，原本只是在南加州巴沙迪那老城區（Old Pasadena）舉辦的活動，現在已經成為北起阿拉米達縣布利桑頓市（Pleasanton），南至聖地牙哥市的大型活動，2023年還新增了賭城拉斯維加斯的行程。

取名自聖蓋博谷郵遞區號626的夜市，現在區分全規模版與迷你版，差別在於收不收門票，但是食物的水準是一樣的，最大的夜市有超過250個店家參與，舉辦期間往往成為當地的盛事之一。主辦人Peggy Hsieh接受聖蓋博谷論壇報訪問時說，626 夜市不只希望為加州帶來歡樂，也希望幫助店家在新冠疫情後重拾活力。

其二就是FoodieLand，原本只是2019年在柏克萊市的單一活動，但現在已經發展成一年有16場、每場185間店家參與的大型活動，每年到訪人數超過115萬人。加州的最後一場將要在沙加緬度市舉行，9月29日至10月1日，聖荷西、洛杉磯、聖地牙哥等地只能等到2024年行程公布了。與626 夜市最大的不同在於，FoodieLand的活動還會結合購物、表演各種元素，讓會場成為既能吃又能玩的目的地。

各地的特色夜市

蘇諾瑪縣聖他羅莎（Santa Rosa）的Wednesday Market，每年夏季的周三舉辦，除了當地的美食、啤酒，還可以挑選特色工藝品。每年的5月3日至8月9日，每逢周三就有，下午5時開放至晚間8時30分。

舊金山費爾摩區（Fillmore）的周五夜市，8月起每逢周五舉辦，下午4時至晚間9時，除了有BBQ、日本料理，還有各式甜點，攤位都是來自社區店家。

洛杉磯地區除了有台式夜市，還有韓國城的KTOWN Night Market，安納罕的Taste of Japan，與小西貢的Asian Garden Night Market，算是加州各地選擇最為多元的。

聖地牙哥洋邊市（Oceanside）的落日市場（Sunset Market），不分春夏秋冬，每逢周四晚間都有，下午5時至晚間9時，200家攤位占據四個街區，不只本地人愛去，觀光客也愛，邊看秀邊逛還能邊吃。

FoodieLand夜市的美食。（取自FoodieLand Night Mark...
FoodieLand夜市的美食。（取自FoodieLand Night Market網站）

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