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各地試採法律手段解決遊民問題

編譯胡立宗╱綜合報導
加州各地試圖以法律手段解決遊民問題，但俄勒岡州的前例已顯示可能行不通。圖為俄勒岡州的遊民帳篷。（本報資料照片）
加州各地試圖以法律手段解決遊民問題，但俄勒岡州的前例已顯示可能行不通。圖為俄勒岡州的遊民帳篷。（本報資料照片）

「新聞周刊」（Newsweek）指出，加州各地官員似乎已經對遊民問題束手無策，希望藉由法律訴訟迫使法院改變現況。不只是沙加緬度縣，舊金山市與橙縣聖塔安那市（Santa Ana），還有加州縣府協會（California State Association of Counties）、加州城市聯盟（League of California Cities）都已要求聯邦最高法院出面解決法律爭議，而州長紐森除了撥380億元清除遊民棚區，也要求司法體系認真看待現有法律對處理遊民問題的妨害。

在舊金山與聖塔安那之後，沙加緬度縣檢察長Thien Ho是最新一位提告的地方首長，他控訴的對象正是沙加緬度市政府。Thien Ho強調，縣民已經等了七年，但是無家可歸的現象不減反增，人數增加了250%，所以現在是該採取（法律）行動的時刻了，迫使市府正對已經導致沙加緬度街頭一片混亂的遊民問題。「坦白來說，市府說日以繼夜、焚膏繼晷地處理遊民問題，我只能嚴正地予以駁斥。」

新聞周刊點出，共和黨人批評遊民問題凸顯民主黨的無能，但就連自由派的選民與官員都已然絕望，因為加州的遊民問題已經到了臨界點，這個夢想之地的無家可歸人數已經高達全美的三分之一至五成，而解決的方法好像只剩法律訴訟這一條路。

相對於Thien Ho告市府，加州縣府協會與加州城市聯盟則是希望聯邦最高法院撤銷2018年第九巡迴法院的判決，即在Martin v. Boise一案中認定，對無家可歸者科以刑責違反憲法第八修正案，也就是對遊民坐、睡、臥於公共建物外之行為不得科以刑事處分，因此愛達荷州樹城（Boise）的禁令無效。

不過，加州縣府協會與加州城市聯盟的最新訴求是，此一裁決已經無法解決加州面臨的遊民問題，因為各級政府都已竭盡所能安置無家可歸者，到最後只能訴諸搭營禁令才能解決難題。但受第九巡迴法院管轄的九州卻被判決拘束，只能請聯邦最高法院推翻裁定，公部門才能展開行動。不過，這樣的訴求，不是所有人都同意。俄勒岡州南部地區與加州商業團體先前所提出的上訴聲請，連自己家門都出不去，最後以14票對13票決定不提上訴。

加州 遊民 舊金山

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