凱瑟罷工結束 12日恢復談判

為期三天的凱瑟員工大罷工於10月7日上午6時結束。（美聯社）

為期三天、超過7萬5000名凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）員工在美國多州進行的大規模罷工 行動已於7日上午6時結束。不過，工會揚言，如果勞資雙方仍無法就新合約達成協議，將再次罷工。

凱瑟醫療集團和凱瑟工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）表示，罷工在進行72小時後已如期結束，雙方計畫在12日恢復談判。凱瑟表示，其護士工會和醫師工會此次並未加入罷工行動，醫院和急診室在罷工期間仍然保持開放，並聘請一些合約員工來填補空缺。

凱瑟指出，在罷工舉行之前，他們提出連續三年每年為員工加薪5%，第四年加薪4%的建議；但工會稱，凱瑟之前的提議是頭兩年為北加州 員工加薪4%，第三和第四年加薪3%。

工會聯盟6日表示，重要醫療工作的外包是談判主要癥結所在。工會聯盟發出聲明說：「凱瑟高層拒絕限制分包和外包工作，因此難以留住經驗豐富的醫護人員，進而無法持續為病人提供高品質的護理服務。」

工會聯盟威脅，如果凱瑟高層繼續採取不公平的作法和惡意討價還價，工會不排除再度罷工的可能，而且下次罷工時間將長達十天，但他們未具體給出確切時間。聯邦法規定，工會罷工至少要在十天前提出通知，因此下次罷工最快可能在10月中旬。

凱瑟6日表示，他們期待與工會達成新協議，繼續為員工提供領先業界的薪資和福利，並確保能繼續提供可以滿足會員需求的可負擔高品質服務。

凱瑟本周指出，過去兩年，他們在全美雇用了超過5萬名新員工，其中1萬名是工會會員。據了解，勞資雙方主要在薪資、加薪幅度、工作外包和人員配置上無法達成共識。

凱瑟雇員工會舉行或威脅罷工的情形並不罕見，但鑑於其規模和時機，此次歷史性罷工在全美引發的關注超越以往，甚至引起華裔代理勞工部 長蘇維思（Julie Su）的關切。

蘇維思上周飛往加州與凱瑟高層和工會領導人會面，試圖幫助他們達成協議。蘇維思計畫在雙方恢復談判後飛回華府。