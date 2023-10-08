久咳不癒 小心長期感冒上身

那些冠狀病毒檢測呈陰性，但咳嗽、疲勞或消化問題揮之不去的人 ，可能患上了 「長期感冒」。（美聯社）

根據「紀事報」（Chronicle）報導，一項新的研究發現，那些冠狀病毒檢測 呈陰性，但咳嗽、疲勞或消化問題揮之不去的人 ，可能患上了 「長期感冒」（long colds）。

人們普遍認為感冒和流感 等呼吸道感染會在一周內消失，但6日發表在「柳葉刀」（Lancet，另譯：刺胳針）科學雜誌上的研究結果表明，這類感染可能會導致健康併發症，並在最初發病後持續四周以上，而且往往不會被發現。

在對1萬203名參與者進行分析後，倫敦的瑪麗皇后大學（Queen Mary University）的研究人員發現，無論是SARS-CoV-2（引起COVID-19的病毒）檢測呈陽性的人，還是檢測呈陰性但患有其他呼吸道感染的人，都有22%的人數在感染所謂的痊癒後出現了長時間的症狀。

領導這項研究的統計學家兼流行病學家維瓦爾第（Giulia Vivaldi）說明：「換句話說，我們的研究結果暗示了『長期感冒』的存在：其他呼吸道感染（如感冒、流感或肺炎）對健康存在長期影響，但目前尚未被辨明。」

研究人員發現，「長期感冒 」和長期COVID有許多重疊的症狀，如呼吸困難和疲勞，但兩者之間也有明顯的區別。

患有其他呼吸道感染後遺症的人較少出現頭暈、頭昏、味覺和嗅覺喪失等症狀。相反，這些患者經常出現咳嗽、胃痛和腹瀉等症狀，平均在感染後約11周出現這些情形。

研究表明，最初發病的嚴重程度在決定出現長期症狀的風險方面起著至關重要的作用。不過，研究並未確定這些症狀持續的時間，是否類似長期感染 COVID 病例所持續的時間。

研究人員說，他們的發現具有深遠的意義，揭示了長期COVID患者面臨的挑戰以及更廣泛的感染後綜合症。

維瓦爾第說：「由於缺乏認識，甚至沒有一個通用術語，如『長期感冒』或『長期流感』，這些病症的報告和診斷都受到了阻礙。」

根據聯邦疾病防治中心 （U.S. Centers for Disease Control and Prevention）中心的數據，超過15%的美國成年人經歷過長時間感冒，其特點是在感染後持續數周、數月甚至數年，出現腦霧、疲憊、嗅覺和味覺喪失等200多種症狀。

倫敦瑪麗皇后大學的科學家們強調，有必要開展進一步研究，以了解為什麼有些人在感染後會面臨揮之不去的健康問題。

維瓦爾第說：「長期感染COVID的患者要求承認他們的病情，這使感染後綜合症成為更普遍的問題，而這正是我們極須關注的焦點。現在是增進我們對這些病症的理解、診斷和治療的時候了。」