反種姓歧視法 紐森意外否決

加州州長紐森7日否決反種姓歧視的SB403法案。（美聯社）

加州 州長紐森（Gavin Newsom）7日意外否決了一項禁止種姓歧視 的法案。種姓（caste），是一種從出生起就決定個人社會地位的古老傳統，紐森在聲明中說：「由於現行法律保護的類別已涵蓋了基於種姓的歧視，因此這項法案是沒有必要的。」

支持法案者認為，這將是具有歷史意義的舉措；反對者則譴責，這是對印度 教的攻擊。

由加州參議員瓦哈布（Aisha Wahab）提出的SB403法案將種姓視為血統的延伸，同時將血統和種姓列入公共教育受保護的特質名單，但沒有提及特定的宗教或族裔。事實上，種姓在加州已受到「安魯民權法」（Unruh Civil Rights Act）和「公平就業和住房機會法」（Fair Employment and Housing Opportunity Act）的保護。

今年稍早，西雅圖成為美國第一個將種姓納入反歧視法律的城市，加州佛萊斯諾是第二個，該市於9月28日將種姓和原住民納入城市反歧視法規。

紐森認為這項法案「沒有必要」，因為加州已經禁止基於性別、族裔、膚色、宗教、血統、國籍、殘疾、性別認同、性取向和其他特徵的歧視，而且加州法律規定，這些公民保護權可以自由闡述。

根據聯合國2016年的報告，全球至少有2億5000萬人口持續在亞洲、中東、太平洋地區和各個僑民社區受到種姓歧視。佛教徒、基督教、印度教、耆那教（Jains）、穆斯林和錫克教都存在種姓制度。

反對SB403法案的人士稱，這項法案違憲，而且不公平針對印度教徒和印度裔民眾，引起印度裔社區的分裂。共和黨加州參議員瓊斯（Brian Jones）和格羅夫（Shannon Grove）曾呼籲紐森否決這項法案，他們認為，這項法案不僅針對南亞裔居民，同時將使加州其他居民和企業面臨風險，危及加州的創新優勢。瓊斯說：「美國和加州沒有種姓制度，我們為什麼要特別制定法律來禁止它？」

根據「平等實驗室」（Equality Labs）2016年對美國1500名南亞裔民眾進行的調查，67%受訪的達利特人（Dalits）表示，他們因為種姓制度受到不公平對待。