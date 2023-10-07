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大火重創2個月 茂宜島旅遊復甦緩

記者楊青/夏威夷茂宜島報導
茂宜島的海灘依然美麗，但火災以來遊人大量減少。（記者楊青/攝影）
茂宜島的海灘依然美麗，但火災以來遊人大量減少。（記者楊青/攝影）

今年8月史無前例的大火重創夏威夷茂宜島（Maui）的經濟命脈並波及夏威夷多個島嶼的旅遊業，災後兩個月，茂宜島旅遊業重振步履緩慢。延長療傷與加快重建，當地不少居民和商家拉鋸當中。

作為夏威夷群島中最佳潛水和觀看海洋生態的最佳島嶼，往年金秋十月的茂宜島遊人如織，但今年的情況則今非昔比，一天就可以自駕環島，很多美麗的海灘顯得空曠而冷清，一些傳統的旅遊打卡熱點門可羅雀，周末前往海灘的多半是當地居民。

華裔店東心情複雜

「今年8月大火之後遊人一下子全跑光了」，當地居民表示，火後一個多月都幾乎看不到遊人，直到最近幾個星期，才看到一些遊客打扮的外來人。從小在本島生活的廣東老移民黃太太表示，其實她和家人很喜歡茂宜島現在的樣子，沒有這麼多人，生活重新恢復清靜，交通也順暢很多。

不過黃太太說，其實她的心情也複雜，因為旅遊是茂宜島的經濟命脈，比如她和家人就以經營鮮魚便餐（Poke）餐車為生。火災前，她的餐車幾乎從上午10點開門到晚上10點都人流不斷，「現在客人少六成都不止」，因為很多人來都要來嘗嘗當地的Poke，所以她家生意還算好的。她的一些販售漢堡的餐飲同行，因為客人實在太少，已被迫關門。

今年8月慘遭火毀並導致至少97人死亡的拉海納（Lahaina），位於茂宜島西岸。茂宜島的東岸則以沿岸將近60英里的熱帶雨林著稱，也是最熱門的自駕遊區。一年四季靠販售椰子等土產為生的雨林居民Han表示，大火前，他幾乎每天至少能買出50個以上的椰子，銷量100個也很平常，但現在一天能賣出20個就已經很高興了。他的椰子十元一個，隨季的芭蕉、番石榴等水果則是免費送，「以前一天掙1000元不難的」，但現在只有五分之一的收入了，Han說，好在像他這樣的山裏人的消費不多，一年四季，地上樹上的瓜果蔬菜就能解決全家大部分飲食，但誰不希望多掙些錢呢？

號稱地球上看綠海龜（Green Sea Turtle）最棒的島嶼，茂宜火災之後，周邊的大島（Kona）旅遊業也同樣受到影響。在大島經營蔬菜鮮果攤的瀋陽新移民張小姐說，大島的遊客通常不如茂宜島，但因為大島擁有兩處世界上最大的活火山，不少遊客慕名而來，但茂宜的大火殃及大島的旅遊，很多人以前遊茂宜順道遊大島，現在也不來了，「現在真的一天見不到幾個遊客」，她的生意一落千丈。

遊客減少 機長變乘客

從茂宜飛向加州的西南航空公司737轉線航班兩位機長Dan Berryman和Zal。兩人五年來每個星期帶著乘客從洛杉磯或舊金山飛茂宜島。但這次他們卻是以乘客身分坐飛機，「因為航班取消，沒有足夠乘客」。

Berryman說，多少年來他們都是原機前往茂宜島，然後整個機組原班返回美國本土，但大火後遊客劇減，大量航班也被迫取消，他們的飛行頻率也大大拉長，客人減少，航班拼機，機組人員也因此成了乘客。這位有18年飛行經驗的機長表示，茂宜島從飛機上看更加美麗，這也是他五年來選擇固定飛茂宜航線的原因，但現在從空中看拉海納火毀區，慘不忍睹。不過他說，火毀區只是整個茂宜島很小的部分，其他地區依然美麗，他認識的很多本島人，都希望遊客儘快回來，重振當地旅遊經濟。

夏威夷州長近日宣佈茂宜島拉海納災區10月8日重新開放，取消封路。不過根據當地媒體報導，災區部分民眾對重新開放感到緊張，部分居民認為需要更多時間療傷，不希望被遊人打擾；而多數商家則認為，旅遊是他們賴以生存的命脈，封閉沒有遊客，相當於被活活掐死。

茂宜島東岸的雨林沒有受到大火影響，山清水秀。（記者楊青/攝影）
茂宜島東岸的雨林沒有受到大火影響，山清水秀。（記者楊青/攝影）
茂宜島有淺灘和礁石的海灘，吸引游人前往潛水觀看豐富的海洋生物。（記者楊青/攝影）
茂宜島有淺灘和礁石的海灘，吸引游人前往潛水觀看豐富的海洋生物。（記者楊青/攝影）
本報記者楊青（中）和西南航空公司洛杉磯-毛伊航班的機長Dan Berryman（...
本報記者楊青（中）和西南航空公司洛杉磯-毛伊航班的機長Dan Berryman（右）和副機長Zal（左）。（Dan Berryman拍攝）
2023年8月大火前的茂宜島。（Dan Berryman提供）
2023年8月大火前的茂宜島。（Dan Berryman提供）
洛杉磯遊客李若中秋之夜在茂宜島西岸的沙灘上看到大群上岸休息的綠海龜。這種夏威夷海...
洛杉磯遊客李若中秋之夜在茂宜島西岸的沙灘上看到大群上岸休息的綠海龜。這種夏威夷海域獨有的大海龜，號稱世界上最大的硬殼龜，成年身長4英尺，體重超過300磅。（記者楊青/攝影）
大火後的茂宜島。（Dan Berryman提供）
大火後的茂宜島。（Dan Berryman提供）
茂宜的街頭餐車經濟實惠和方便，但大火後遊人少很多。一些餐車客源不足被迫關閉。（記...
茂宜的街頭餐車經濟實惠和方便，但大火後遊人少很多。一些餐車客源不足被迫關閉。（記者楊青/攝影）
茂宜的街頭餐車經濟實惠和方便，但大火後遊人大減，一些餐車因客源不足被迫關閉。（記...
茂宜的街頭餐車經濟實惠和方便，但大火後遊人大減，一些餐車因客源不足被迫關閉。（記者楊青/攝影）
本報記者在茂宜島巧遇一對新人結婚，海邊現場美輪美奐。（記者楊青/攝影）
本報記者在茂宜島巧遇一對新人結婚，海邊現場美輪美奐。（記者楊青/攝影）
茂宜島的海灘依然美麗，但游人大減。（記者楊青/攝影）
茂宜島的海灘依然美麗，但游人大減。（記者楊青/攝影）
茂宜島有淺灘和礁石的海灘，吸引游人前往潛水觀看豐富的海洋生物。（記者楊青/攝影）
茂宜島有淺灘和礁石的海灘，吸引游人前往潛水觀看豐富的海洋生物。（記者楊青/攝影）
茂宜島有淺灘和礁石的海灘，吸引游人前往潛水觀看海洋生物。（記者楊青/攝影）
茂宜島有淺灘和礁石的海灘，吸引游人前往潛水觀看海洋生物。（記者楊青/攝影）

茂宜島 夏威夷州 移民

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