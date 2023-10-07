大火重創2個月 茂宜島旅遊復甦緩

茂宜島的海灘依然美麗，但火災以來遊人大量減少。（記者楊青/攝影）

今年8月史無前例的大火重創夏威夷茂宜島 （Maui）的經濟命脈並波及夏威夷多個島嶼的旅遊業，災後兩個月，茂宜島旅遊業重振步履緩慢。延長療傷與加快重建，當地不少居民和商家拉鋸當中。

作為夏威夷群島中最佳潛水和觀看海洋生態的最佳島嶼，往年金秋十月的茂宜島遊人如織，但今年的情況則今非昔比，一天就可以自駕環島，很多美麗的海灘顯得空曠而冷清，一些傳統的旅遊打卡熱點門可羅雀，周末前往海灘的多半是當地居民。

華裔店東心情複雜

「今年8月大火之後遊人一下子全跑光了」，當地居民表示，火後一個多月都幾乎看不到遊人，直到最近幾個星期，才看到一些遊客打扮的外來人。從小在本島生活的廣東老移民 黃太太表示，其實她和家人很喜歡茂宜島現在的樣子，沒有這麼多人，生活重新恢復清靜，交通也順暢很多。

不過黃太太說，其實她的心情也複雜，因為旅遊是茂宜島的經濟命脈，比如她和家人就以經營鮮魚便餐（Poke）餐車為生。火災前，她的餐車幾乎從上午10點開門到晚上10點都人流不斷，「現在客人少六成都不止」，因為很多人來都要來嘗嘗當地的Poke，所以她家生意還算好的。她的一些販售漢堡的餐飲同行，因為客人實在太少，已被迫關門。

今年8月慘遭火毀並導致至少97人死亡的拉海納（Lahaina），位於茂宜島西岸。茂宜島的東岸則以沿岸將近60英里的熱帶雨林著稱，也是最熱門的自駕遊區。一年四季靠販售椰子等土產為生的雨林居民Han表示，大火前，他幾乎每天至少能買出50個以上的椰子，銷量100個也很平常，但現在一天能賣出20個就已經很高興了。他的椰子十元一個，隨季的芭蕉、番石榴等水果則是免費送，「以前一天掙1000元不難的」，但現在只有五分之一的收入了，Han說，好在像他這樣的山裏人的消費不多，一年四季，地上樹上的瓜果蔬菜就能解決全家大部分飲食，但誰不希望多掙些錢呢？

號稱地球上看綠海龜（Green Sea Turtle）最棒的島嶼，茂宜火災之後，周邊的大島（Kona）旅遊業也同樣受到影響。在大島經營蔬菜鮮果攤的瀋陽新移民張小姐說，大島的遊客通常不如茂宜島，但因為大島擁有兩處世界上最大的活火山，不少遊客慕名而來，但茂宜的大火殃及大島的旅遊，很多人以前遊茂宜順道遊大島，現在也不來了，「現在真的一天見不到幾個遊客」，她的生意一落千丈。

遊客減少 機長變乘客

從茂宜飛向加州的西南航空公司737轉線航班兩位機長Dan Berryman和Zal。兩人五年來每個星期帶著乘客從洛杉磯或舊金山飛茂宜島。但這次他們卻是以乘客身分坐飛機，「因為航班取消，沒有足夠乘客」。

Berryman說，多少年來他們都是原機前往茂宜島，然後整個機組原班返回美國本土，但大火後遊客劇減，大量航班也被迫取消，他們的飛行頻率也大大拉長，客人減少，航班拼機，機組人員也因此成了乘客。這位有18年飛行經驗的機長表示，茂宜島從飛機上看更加美麗，這也是他五年來選擇固定飛茂宜航線的原因，但現在從空中看拉海納火毀區，慘不忍睹。不過他說，火毀區只是整個茂宜島很小的部分，其他地區依然美麗，他認識的很多本島人，都希望遊客儘快回來，重振當地旅遊經濟。