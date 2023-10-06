凱瑟集團 同時提供醫療服務及保險

凱瑟醫療集團是一家靠收取會費提供醫療服務的非營利機構。（美聯社）

在工會與凱瑟醫療集團（Kaiser Permanente）的合約談判破局後，美國多個州超過7萬5000名凱瑟員工4日起同步走上街頭罷工。聖荷西信使報（Mercury News）5日對凱瑟醫療集團的獨特之處做出了報導。

與美國傳統醫療服務機構不同，凱瑟既是醫療服務提供者，也提供涵蓋其所有醫療服務的保險，會員和雇員必須支付會費（即保費）才能使用其服務。這代表，儘管有數萬名員罷工，凱瑟仍然能繼續收取會費。

凱瑟醫療工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）執行董事奧古斯特（John August）說：「他們是會員制，所以他們每個月持續有會費進帳。」

凱瑟1945年創辦於加州 屋崙，是美國最大的非營利醫療服務機構之一，在加州、科羅拉多州、哥倫比亞特區、喬治亞州、夏威夷州、馬里蘭州、俄勒岡州、維吉尼亞州和華盛頓州經營39間醫院和622個醫療辦公室。根據凱瑟網站的數據，凱瑟有近21萬3000名雇員和1270萬名會員。

凱瑟醫院的醫師或醫療服務提供者每進行一項服務，醫院就會支付他們一筆服務費。凱瑟的經營模式是滿足會員所有需求的一站式醫療機構，提供的服務包括基礎保健、實驗室檢驗、遠距醫療、精神健康、藥房、甚至醫美服務。除了緊急或特殊情況，凱瑟系統以外的任何醫療服務都不在其承保範圍內。

凱瑟支持者認為，固定的會費收入可以讓凱瑟專注於保持會員健康，而不是為了收入去進行大量昂貴的醫療手術。洛杉磯加大醫療政策研究中心（UCLA Center for Health Policy Research）資深研究員柯敏斯基（Gerald Kominski）說：「這正是凱瑟在過去幾十年中能夠不斷壯大的原因之一。」

雖然凱瑟是一家非營利機構，但它每年獲得的利潤 高達數十億元。根據數據，凱瑟今年頭六個月的淨利潤總額為33億元。不過，非營利機構通常需要將盈餘重新投資 回營運上，但可以預留儲備金供意外開支使用。

工會聯盟批評凱瑟身為非營利機構，卻囤積利潤。工會聯盟認為，凱瑟應該投資更多資金在第一線護理工作上，包括提高雇員薪資、以解決長期人力短缺的問題。

不過，凱瑟在新冠疫情期間利潤大減。報告稱，凱瑟2022年前6個月的淨虧損超過20億元。