我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范士丹追思會 藍天使送別 孫女：她是我永遠的太陽

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

日光節約法卡國會 今年仍得調時鐘

編譯胡立宗／綜合報導
11月5日午夜記得換成冬令時間。（取自FOX電視台畫面）
11月5日午夜記得換成冬令時間。（取自FOX電視台畫面）

一年兩度的調時鐘大賽又要開始，因為全年實施夏令時間（Daylight Saving Time，日光節約時間）的法案還卡在國會，因此11月5日午夜，除了智慧型裝置，其他時鐘都得調慢一小時。當然，夏威夷、亞利桑納兩州之外的居民，又得經過一段調適期。

現行聯邦法令規定，每年夏令時間始於3月的第二個星期日，終於11月的第一個星期日，這個措施的來源要從第一次世界大戰開始說起。當時的聯邦政府藉由調整時間以節省家庭用電，轉供軍事用途。之後在第二次世界大戰時又恢復實施。

雖然戰後取消日光節約時間制度，但是部分州與縣市卻依然保留舊制，導致住家時間與公司時間差一小時的現象。到了1966年，國會通過單一時制法（Uniform Time Act），成為日光節約制的法源依據，一年兩次調時鐘成為常態。

至於春秋兩季的「時差」該怎麼調整，整合各方意見不外乎是提前改變作息，對冬令時間詳細的指南如下：

・一周之前就開始每天早睡一點，雖然不能抵銷睡眠不足的困擾，但可以緩解時差的不適感。

・不要以咖啡因提神，因為多喝咖啡對健康不好。

・但是也不要習慣午睡，因為白天睡了，晚上會更難入睡。

夏令時間有希望成為常態嗎？一切都要看國會放不放行。2022年的日光保護法（Sunshine Protection Act）雖然過了參議院這關，但卻卡在眾議院。2023年3月才又再度交付參議院審查。

日光保護法如果真的過關，每年就不必再調時鐘了。以美國西岸為例，最北的西雅圖元旦日出於上午8時57分、日落於下午5時28分；南邊的洛杉磯日出為上午7時58分，日落為下午5時54分。

不過，就算新制沒有過關，夏威夷與亞利桑納都已通過永久單一時制法，美國屬地波多黎各、維京群島、薩摩亞、關島、北馬里亞納也不必調時鐘。

咖啡 夏威夷 參議院

上一則

凱瑟集團 同時提供醫療服務及保險

下一則

助民償還醫療債務 洛縣擬跟進

延伸閱讀

台積電熊本廠進展順利 亞利桑納廠卻延宕 英媒分析原因

台積電熊本廠進展順利 亞利桑納廠卻延宕 英媒分析原因
雷蒙多：華為晶片突破令人不安 需動用不同工具強化出口管制

雷蒙多：華為晶片突破令人不安 需動用不同工具強化出口管制
麥卡錫被罷免 拜登籲國會：別把彼此當敵人

麥卡錫被罷免 拜登籲國會：別把彼此當敵人
陳建仁、卓榮泰入列 綠不分區提名估拿12席

陳建仁、卓榮泰入列 綠不分區提名估拿12席
國會群龍無首… 眾議長落馬誰接班？時程難料

國會群龍無首… 眾議長落馬誰接班？時程難料
眾議長落馬 國會群龍無首 議事幾已全面停滯

眾議長落馬 國會群龍無首 議事幾已全面停滯

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
警員將嫌犯陳威（左）逮捕。（取材自ABC 7）

54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

2023-10-02 22:24

超人氣

更多 >
74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身

74歲劉墉驚曝摔倒送醫「失去意識」 醒來發現吐滿身
這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎

這兩種常用補充劑 吃多恐傷腎
4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力

4血型誰最有活力「不容易變老」？他看不出來年紀、O型更有吸引力
光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到

光天化日 女外賣員「兼職」偷門口包裹…監控全拍到
曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售

曾有三屍躺一年 南加爾灣凶宅 要價近200萬求售