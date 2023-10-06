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2024金球獎 增電影電視2獎項

洛杉磯訊
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下2023金球獎音樂喜劇類最佳女主角。(美聯社)
楊紫瓊以電影「媽的多重宇宙」奪下2023金球獎音樂喜劇類最佳女主角。(美聯社)

金球獎（Golden globes）評獎委員會公布2024年金球獎完整資格投票人名單，來自世界各地的300名記者，將參加2024年1月的金球獎評選。新年度金球獎將增加兩個電影和電視獎項。

金球獎評獎委員會表示，參加2024金球獎評選投票的國際選民來自多個國家，包括亞美尼亞、喀麥隆及哥斯達黎加等。金球獎主席Helen Hoehne表示，金球獎評選將繼續保持投票多樣性，以爭取所有電影都有被看到和公平競爭的機會，2024年的300投票人來自全球76個國家和地區，投票人中47%為女性，60%擁有多元化特質，其中26.3%為拉丁裔，13.3%為亞裔，11%為非裔，9%為中東裔。

金球獎評選委員會今年6月宣布，迪克克拉克製作公司和控股公司埃爾德里奇（Dick Clark Productions and holding company Eldridge）收購金球獎的所有資產、權利和好萊塢外國記者協會。 金球獎近年因被指評選投票隊伍缺少非裔投票人，以及有關會員標準問題引發爭議。

金球獎上周宣布增加兩個新類別，一個是最佳票房影片，一個是最佳電視單口喜劇演員。至此，金球獎有包括15個電影獎和14個電視獎共29個獎項。

金球獎提名名單將於12月11日公布，獲獎者名單將在2024年1月7日第81屆金球獎現場直播中公布。

金球獎 投票 非裔

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