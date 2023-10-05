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新任聯邦參議員巴特勒談願景：關注墮胎與槍枝管制

編譯組／綜合報導
新任聯邦參議員巴特勒接受紀事報獨家採訪時強調，將關注兩個議題：墮胎與槍枝管制。(Getty Images)
新任聯邦參議員巴特勒接受紀事報獨家採訪時強調，將關注兩個議題：墮胎與槍枝管制。(Getty Images)

加州州長紐森任命女權倡議人士巴特勒(Sen. Laphonza Butler)接下范士丹（Dianne Feinstein）餘下的聯邦參議員任期。巴特勒受訪時表示，將非常專注在確保能尊重范士丹的遺存價值與人生。

巴特勒有近20年職業生涯投入勞工運動，確保想要成立工會員工、能有機會公平建立工會，但由於為Uber進行辯護，紐森宣布任命她接替聯邦參議員席位時，出現外界批評。她日前接受「舊金山紀事報」獨家採訪時指出，Uber司機與其他勞工應享有就業帶來全部福利。

長期從事勞工運動，巴特勒曾在服務勞工國際工會擔任領袖超過十年，在SEIU組織任職期間，她與時任州長布朗( Jerry Brown)於2016年在15元最低工資法律談判中、發揮重要作用。

在任命後受到的其他批評，還包括她住在馬里蘭州而非加州。她之前在洛杉磯生活十多年，至今仍在當地擁有房產，但由於領導專注於支持贊成墮胎權的民主黨女性參選人政治組織「Emily's List」的工作、2021年搬到馬里蘭州。洛杉磯選民登記辦公室告訴「紀事報」，她已於1日在洛杉磯重新進行選民登記。

巴特勒告訴「紀事報」，她見到在嚴重分歧參議院中團結大家的機會。她認為，成為一名優秀的組織者是聆聽並建立良好結盟。先前透過努力在加州社區建立聯盟，努力把加州最低工資提高至時薪15元。她想掌握組織溝通技能，傾聽共事者意見、找到共同點，並努力建立關係並完成實際工作。

她強調關注兩個議題：墮胎與槍枝管制。巴特勒掌管「Emily's List」時期、正值墮胎權益最關鍵時期，包括「羅訴韋德案」被推翻。她表示，在參議院時間包括確保參議院「可協助持續針對生殖自由重要性，進行全國性對話」。

巴特勒也提及有關九歲女兒的個人經歷，談到防治槍枝暴力的重要性。她透露，與孩子一起經歷學校封鎖，因此了解社區因槍枝而發生暴力，是需要解決的問題。加州民眾期待孩子擁有美好生活，其他受到關注生活議題，還包括水資源政策與交通等。

加州 勞工 洛杉磯

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