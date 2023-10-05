我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

水庫雖解渴 加州未雨綢繆續限水 違者每日罰萬元

編譯廖宜怡╱綜合報導
儘管加州目前儲水量超過歷史平均，但水資源管理機構未雨綢繆，計畫實施永久性限水政策。（美聯社）
儘管加州目前儲水量超過歷史平均，但水資源管理機構未雨綢繆，計畫實施永久性限水政策。（美聯社）

由於聖嬰現象（El Niño）已正式形成，加州今年可能迎來另一個多雨的冬季。儘管如此，考慮到加州有長期缺水的隱憂，水資源監管機構未雨綢繆，計畫在全州實施永久性限水政策。

根據一項史無前例的提案，加州約400個城市和供水單位，很快會被要求必須達成加州規定的用水目標，部分城市和供水單位更必須在兩年內將用水量減少20%或更多，無論加州是否處於多雨還是乾旱狀態，違規者將被處以每日最高1萬元的罰款。

這項節水政策是根據前加州州長布朗（Jerry Brown）2018年簽署的兩項法案產生的，當時加州因為經歷了十年的乾旱，這兩項法案呼籲對城市水利局採取嚴格的用水效率規範，目的在讓加州為氣候變遷造成的更熱、更乾燥的天氣做好準備。

提出這項計畫的加州水資源管控委員會（State Water Resources Control Board）氣候與策略顧問伊利（Charlotte Ely）說：「這是加州必須面對的一大挑戰。」

然而，並非所有人都歡迎這些限制。包括加州公共供水單位最大的支持者「加州供水機構協會」（Association of California Water Agencies）在內的批評人士擔心過度監管的問題，尤其是從2025年開始實施限水規定的時間表。

加州水資源管控委員會4日舉行研討會，聽取公眾對政策的意見。這項政策喊出的口號是：「讓節水成為加州的一種生活方式」。預計這項政策的最終版本將於明年公布。

根據提案內容，必須減少多少用水會針對每個水利局或供水單位量身定制。灣區大部分供水機構只會面臨小幅減量，因為居民目前的節水成效已經很高。舊金山公用事業委員會（San Francisco Public Utilities Commission）和聖荷西自來水公司（San Jose Water Company）預計在未來12年內不會受到任何用水限制，東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）到2025年也不會被要求減少用水，但2030年起必須減少3%，2035年起必須減少7%。

報導指出，用水較兇的中谷地區和南加州會面臨較嚴格的節水規定，在某些情況下，這些地區到2035年將被迫減少用水50%以上。根據估計，未來12年內，加州約有80%的供水機構會被迫減少用水。

加州 氣候變遷 灣區

上一則

LAX 8航廈連接一體 旅客自由通行

下一則

豐沛雨雪創造「奇蹟」 加州水庫儲量超過歷史平均128%

延伸閱讀

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊
西好萊塢565平方呎小屋 售價超100萬元

西好萊塢565平方呎小屋 售價超100萬元
送別范士丹 金山市政廳5日開放民眾弔唁

送別范士丹 金山市政廳5日開放民眾弔唁
大白天像黑夜 日環食10/14報到

大白天像黑夜 日環食10/14報到
加州新能源車補貼告急 將推新激勵計畫

加州新能源車補貼告急 將推新激勵計畫
非法持槍等3聯邦重罪起訴 杭特拜登出庭辯無罪

非法持槍等3聯邦重罪起訴 杭特拜登出庭辯無罪

熱門新聞

車行新車庫存量增多，放出不少優惠計畫廣告。（記者金維多／攝影）

車價「大幅回落」3年來最佳購車時機出現

2023-10-03 20:46
中國走線人翻閱圍牆。（取材自tiktok）

世說新聞╱華人走線 翻牆入境警迎接 好吃好喝好開心

2023-09-28 22:02
世界首個3D列印社區。（記者啟鉻／攝影 ）

全3D列印建造／南加年底落成 每棟售價超97萬元

2023-10-01 16:20
竊賊砸破後門玻璃進入室內，屋主現用木板擋上了破窗。（李女士提供）

南加亞凱迪亞華人出行 賊闖空門專偷這幾處...

2023-09-29 20:29
劉女士報警後，蒙市警局給她的報案收據。（劉女士提供）

華女微信換匯 慘被搶走2.4萬元 路人竟說風涼話

2023-10-02 19:30
警員將嫌犯陳威（左）逮捕。（取材自ABC 7）

54歲華男拔槍怒射 只因爭搶停車位

2023-10-02 22:24

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安