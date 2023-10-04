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獲任命48小時 巴特勒宣誓就職

編譯胡立宗／綜合報導
巴特勒在國會宣誓就任，背對者為副總統賀錦麗。（取自CBS電視台畫面）
巴特勒在國會宣誓就任，背對者為副總統賀錦麗。（取自CBS電視台畫面）

加州繼任聯邦參議員巴特勒（Laphonza Butler）3日宣誓就任，取代已故的范士丹（Dianne Feinstein）成為民主黨在參議院維持過半的第51票。副總統賀錦麗監誓下，巴特勒成為聯邦參議院第二位女同志議員，也是繼布朗（Carol Moseley Braun）、賀錦麗之後的第三位非裔女性。

參議院多數黨領袖舒默（Chuck Schumer）事後表示，相信范士丹在天之靈也樂見由適當人選繼任。白宮表示，總統拜登致電祝賀。巴特勒自己則是簡單推文表示，她對接受加州州長紐森的任命十分光榮，也說她已經準備好貢獻心力了。

紐森2021年曾經表態，如果參議院出缺，他會任命未參與選戰的黑人女性繼任，而巴特勒的出線，也代表紐森在維持承諾的情勢下，選出輿論可接受的繼任人選。巴特勒在任命布達後48小時內就宣誓就任。

CBS News的調查發現，巴特勒先前係於馬里蘭州登記投票，但紐森辦公室表示，在宣誓之前就會改在加州登記，同時也將辭去倡議團體「艾蜜莉名單」（EMILYs List）的職位。EMILY為「Early Money Is Like Yeast」（儘早投資方能見效）意在協助女性維權、參政。

巴特勒與妻子Neneki育有一女Nylah。她出身密西西比州，就讀傳統非裔大學Jackson State University，她2021年接受雜誌Elle專訪時透露，她的家人不喜歡議論政治，在乎如何助人。

或許因為家教，巴特勒之後參與勞運20多年，30歲就獲選為加州最大工會之一SEIU Local 2015的會長，之後也在SEIU歷任重要職位。她曾在2016年總統大選幫過喜萊莉（Hillary Rodham Clinton），之後又幫過賀錦麗爭取黨內提名。

加入艾蜜莉名單之前，巴特勒曾於北美的Airbnb任職。 EMILYs List是民主黨的大金主之一，2022年選戰時捐款6800萬元，巴特勒2022年接受媒體Capital B News專訪時表示，她之所以到艾蜜莉名單，就是因為團隊能夠幫助全美各地超過6萬名願意參執政的女性。

加州 紐森 參議院

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