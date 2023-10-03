巴特勒接范士丹遺缺 打亂明年選戰

專家認為，巴特勒如果加入明年的聯邦參議員選舉，可能顛覆已在進行中的參議員選戰。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）10月1日晚上任命墮胎權倡議團體「艾蜜莉名單」(Emily's List)主席巴特勒(Laphonza Butler)巴特勒接下范士丹（Dianne Feinstein）餘下的聯邦參議員任期，這項決定可能顛覆為爭取范士丹席位已在進行中的選戰。

聖荷西信使報（Mercury News）表示，紐森這項決定不具備先決條件。紐森9月10日在全國廣播公司（NBC）「會見媒體」（Meet the Press）節目中表示，他會遵守承諾，任命一位非裔 女性接手范士丹剩餘的任期，但暗示這個人不會參與明年3月5日舉行的初選。

目前還不知道巴特勒是否有意願參選，但外界普遍認為，巴特勒會考慮交由選民決定是否讓她繼續留任。如果她決定參選，她必須在12月8日下午5時前提交參選文件，才能參加明年3月的初選。

在紐森任命巴特勒之前，多位非裔領袖和進步派團體呼籲紐森任命非裔聯邦眾議員芭芭拉李（Barbara Lee）接下范士丹剩餘的任期。這些非裔領袖2日表示，儘管他們敬重巴特勒，但認為紐森的決定不尊重他們和芭芭拉李。

芭芭拉李在紐森任命巴特勒後發出聲明說：「我祝拉方札（巴特勒）一切順利，並期待與她密切合作，為加州人民做出貢獻。我現在只專注於贏得選舉。」

聖地牙哥加大政治學教授庫瑟（Thad Kousser）說：「巴特勒擁有紮實、豐富的決策和政治經驗，有這樣的平台，絕對有在2024年選戰中處於領先地位的優勢。」

在柏克萊加大和南加大任教的政治分析家施努爾（Dan Schnur）說：「儘管紐森非常刻意為巴特勒敞開了競選大門，但如果她放棄，一點也不奇怪。因為現在距離初選只剩五個月的時間，對於才剛被任命的新現任議員來說，參選有如要爬一座非常陡峭的山那麼困難。」

對於年初已宣布將在明年角逐范士丹席位、目前民意支持度最高的三位民主黨聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）、波特（Katie Porter）和芭芭拉李而言，巴特勒加入戰局會是尷尬的局面。

東灣州立大學（California State University East Bay）傳播學和政治學教授希格登（Nolan Higdon）表示，巴特勒的加入可能讓民主黨領導人和民意領先的參選人展開私下討論。他說：「當權派會支持巴特勒嗎？我認為，很多事會在幕後悄悄操作。」

巴特勒將在3日宣誓就職，但她必須先完成一些文件，才能重新獲得加州居留權。她最後一次在加州登記投票是在2020年，目前和伴侶及女兒住在馬里蘭州。州長辦公室表示，巴特勒必須在本周宣誓就職前重新登記為加州選民，才能在加州投票。