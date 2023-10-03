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免費快篩盒發放 可檢測新冠變種

記者王若然／洛杉磯報導
聯邦開始了新一輪免費新冠快篩盒的發放。（記者王若然／攝影）
聯邦開始了新一輪免費新冠快篩盒的發放。（記者王若然／攝影）

即日起，美國民眾又可以訂免費居家新冠快篩盒，該項目由聯邦發起，民眾可上網或撥打電話下單，將通過美國郵政（USPS）寄送至家中。

每個家庭住址只能下一單，每一單最多不超過四個快篩盒。民眾可以上網：covid.gov/tests或special.usps.com/testkits下單，只需填寫家庭住址和聯繫人姓名即可，或撥打電話1-800-232-0233。試劑盒將在10月初陸續寄出。

如今很多人家中有用不完的新冠檢測盒，有些都已經超過盒子上標註的保質期。聯邦政府不建議民眾使用過期的新冠檢測盒，但目前市面上很多牌子的新冠檢測盒商家都延伸了原本的保質期。具體可參見FDA網站：https://www.fda.gov/medical-devices/coronavirus-covid-19-and-medical-devices/home-otc-covid-19-diagnostic-tests#list

專家表示，雖然目前流行很多新冠變種病毒，但這些試劑盒都可以檢測到這些病毒。

今年夏初，因新冠疫情減弱，對新冠快篩盒的需求降低，聯邦政府暫停了免費家庭試劑盒的發放項目。不過最近新冠疫情又有升溫趨勢，根據加州政府網站，新冠肺炎住院率自7月中旬節節攀升。7月15日，一周平均每日住院人數為178，9月15日該數字為384人。

專家建議，在有症狀後立即進行新冠檢測，症狀包括發熱、流鼻涕、肌肉痠痛等。若與確診人士密切接觸，沒有症狀也可以進行快篩。

檢測 疫情 聯邦政府

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