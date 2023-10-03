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紐森簽署法案 加強保護租屋者

編譯陳盈霖／綜合外電報導
加州州長紐森（Gavin Newsom）上月30日簽署一項法律，加強對租屋者保護。（取自ABC 7電視台畫面）
加州州長紐森（Gavin Newsom）上月30日簽署一項法律，加強對租屋者保護。（取自ABC 7電視台畫面）

ABC 7電視台報導，加州州長紐森（Gavin Newsom）上月30日簽署一項法律，加強對租屋者驅逐保護，並填補現有法律中允許房東規避該州租金上限的漏洞。

此舉是更新一項2019年簽署的法律，該法制定驅逐規範，且將租金上限設定5%加上通膨率，最高為10%。此外根據該律，房東可因「有過失」或「無過失」原因驅逐房客。有過失原因包括未按時支付租金。無過失原因，包括房東可以因要搬入該單位、進行維修或將單位從租賃市場上撤下來以終止租約。房客倡議者表示，一些房東利用無過失方式驅逐房客，以規避該州租金上限。

根據新法，房東搬入自己單位或租給家人時，需識別搬入者。出租屋需在驅逐房客後三個月內入住，且需在該單位居住至少一年。用翻修房屋理由驅逐租客者，需在發出驅逐通知時，附上相關許可或合同副本等詳細資訊。不遵守規定的房東，將不得不允許被驅逐的租戶，根據原始條款搬回該屋。

民主黨加州參議員杜拉索（Maria Elena Durazo）起草該法，也允許加州檢察長、地方政府和租屋者起訴房東不當驅逐和非法上漲租金。

支持者稱，新法將確保整個加州房東不能濫用驅逐漏洞。然該法先前遭到房東團體強烈反對，成功迫使立法者取消一項試圖將加州租金上限降低至5%的條款。

房東 租金 加州

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