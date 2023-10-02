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全美房價20大都會 加州占6個

編譯胡立宗／綜合報導
聖地牙哥的房市雖不強勢，但也在全美排名第9。（本報資料照片）
聖地牙哥的房市雖不強勢，但也在全美排名第9。（本報資料照片）

房地產業者Zillow指出，雖然房貸升息、供給不足，看似壓低房價，但2023年的最新數據顯示，口袋夠深的買家還是持續推高主要都會區的房屋價格，特別是加州。全美房價最高的20大都會區中，6個位在加州；同時，雖然加州的總市值較2022年6月的高點減少3.3 %，但合計10兆1750億元的不動產，堪比第2至5名的總值。

美國房地產的總值較2022年增加2.2%，來到51兆9313億元。加州六大市場的雖有漲跌，但仍居高不下，分別是：

第2名的洛杉磯──橙縣，增加0.1%來到3兆7107億元；第3名的舊金山，減少8.8%，現為1兆8161億元；第9名的聖地牙哥，增加1%來到9942億元；第11的聖荷西，下跌5.2%，現為9094億元；第14的河濱都會區，下跌3.1%，現為7846億元；第19的沙加緬度，下跌5.4%，現為4820億元。

以州為基準，加州的總市值居冠，其後為3兆8464億元的佛州，3兆6899億元的紐約州，3兆3903億元的德州，與1兆8475億元的新澤西州。加州也占了美國總市值51兆9313億元的五分之一弱。

Zillow指出指出，佛州的房市表現可謂異軍突起，不僅邁阿密──勞德岱堡都會區躍居全美第五貴都會區，相比2021年5月疫情最熾時上升了80%，排名較後的坦帕（Tampa）、傑克森維爾（Jacksonville）、奧蘭多（Orlando）也大幅成長，來自人口增加的硬需求，也使的佛州整體市值超過紐約州躍居第二。

加州 佛州 紐約州

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