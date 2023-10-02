女神夢露故居 屋瓦樹籬被拆

The Artery19日透過無人機拍攝到的畫面。（取自The Artery視頻截圖）

本月初，傳奇女星瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）故居即將被拆除的消息引發廣泛關注。 隨後，洛杉磯 市政府將夢露故居指定為歷史文化古跡，解除了「拆房危機」。 然而，近日的無人機拍攝畫面顯示，夢露故居與鄰居之間的部分牆壁和樹籬已被拆除。

房產資料顯示，這處位於洛杉磯市布倫伍德（Brentwood）社區的西班牙風格建築於今年8月易手，由一家信託公司以840萬美元的現金購買。 隨後，新屋主啟動了拆除許可證的申請流程，並於9月初獲批。 但在許可證頒出的第二天，洛杉磯市政府在市議會上，以12比0表決通過將夢露故居定為歷史文化古跡，並禁止對該房產進行重大改造。

然而，就在最近，洛杉磯旅遊巴士服務公司Esotouric有一個重大發現。 他們在影像公司The Artery19日拍攝到的無人機畫面中發現，夢露故居與鄰居之間的部分牆壁和樹籬已被拆除；同時，靠近隔壁房產的一側房屋的屋頂也已被拆除。

據豪宅資訊網站「Robb Report」推測，兩處房產似乎正在被打通，連接成為一個更大的莊園。 資料顯示，隔壁的房屋的主人名叫米爾斯坦 (Brinah Milstein)，她的丈夫班克(Roy Bank)曾是電視真人秀的製片人。 米爾斯坦於2016年以約820萬美元的價格買下了她目前住所，這是一棟建於2006年的豪宅，居住面積約為6000平方呎。

據「Robb Report」報道，42歲的米爾斯坦是已故商人卡爾米爾斯坦（ Carl Milstein）的女兒，他是克利夫蘭最著名的房地產開發商之一，創立了俄亥俄州 最大的公寓樓管理公司AEC，並於2015年以25億美元的價格出售。 女兒米爾斯坦和其他兄弟姐妹繼承了父親的遺產，擁有價值數十億美元的資產和投資 組合。 米爾斯坦除了擁有倫特伍德的房產外，最近還以820萬美元的價格在橙縣新港灘市（Newport Beach）買下一處海濱度假屋。

雖然目前尚無法確定新主人計劃如何處置夢露故居，但近鄰告訴「Robb Report」，他們已與房屋新主人有過溝通，主人已經改變了拆除這座具有歷史價值的建築的想法。