最新數據 多數合法州墮胎率明顯上升

根據數據研究顯示，美國大多數允許合法墮胎的州在2023年上半年墮胎率明顯上升，尤其在實行保護墮胎權政策的州。（pexel示意圖）

根據位在紐約的古特馬赫研究所（Guttmacher Institute） 最新數據，2023年上半年，美國多數合法墮胎 州都出現明顯墮胎率上升現象。

尤其是那些實行保護墮胎權政策區域，例如科羅拉多州、康乃狄克州、伊利諾伊州、華盛頓州，以及與墮胎禁令州相鄰的堪薩斯州和新墨西哥州 ，墮胎率上升尤為明顯，即使是不靠近禁墮胎州的加州 ，墮胎率也上升約16％。

ABC電視台報導，截至2023年6月，新墨西哥州墮胎數量已經比2020年同期增加兩倍多，這也是古特馬赫研究所具有可比較數據最後一年。古特馬赫研究所資料科學家齊梅特(Isaac Maddow-Zimet) 指出，這表明人們正在跨越州界尋求終止懷孕。

加州自2022年11月以來，依靠第1號提案，已經將墮胎和避孕權納入州憲法，使墮胎合法化。現在，只需要受過適當培訓非醫師的醫護人員就可以執行墮胎手術。此外，該法還要求公立大學免費提供口服墮胎藥米非司酮，未成年人無須通知父母或監護人即可進行墮胎。

根據數據，加州墮胎案截至2023年6月已增加16％，而鄰近加州的奧勒岡州、內華達州和猶他州等州，墮胎率平均上升至少30％。亞利桑納州墮胎率則下降約16％。而如新墨西哥州、科羅拉多州、懷俄明州等，墮胎率增長幅度更高，約為200％左右。齊梅特表示，這種增長可能主要是由來自德州等邊境州居民所推動，這也是先前有所聽聞的情況，齊梅特表示，這種變化規模更證明這一點。

根據數據統計，科羅拉多州今年上半年墮胎數量比2020年上半年增加89％。伊利諾伊州制定保護墮胎服務提供者和接受墮胎患者政策，墮胎率上升69％，預計2023年上半年將執行4萬4000次墮胎，而2020年上半年執行超過2萬6000次。齊梅特表示，這些地區過去已經是墮胎通道，但現在看來變得更加如此。

在多布斯裁決後，一些墮胎診所關閉或開設，例如在德州聖安東尼奧（San Antonio）阿拉莫婦女診所（Alamo Women's Clinic）關閉，但在新墨西哥州的亞布奎基（albuquerque）和伊利諾州的卡本代爾（Carbondale）開設新診所。診所執行管理人加列戈斯表示，這兩個診所立即變得非常繁忙，每月接待約400名患者。

自6月以來，印第安納州、北卡羅來納州和南卡羅來納州墮胎禁令或限制在法庭擱置後也開始生效，但這些政策影響尚未反映在報告中。古特馬赫研究人員表示，他們需要更多數據來確定全國墮胎數量變化，包括對自行管理墮胎估計。然而，根據州級數據顯示，美國墮胎數量在2019年和2020年有所上升，這種趨勢仍在持續。