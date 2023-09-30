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壓低油價 冬季配方提前上陣

編譯胡立宗／綜合報導
加州油價如天高，比全美每加侖均價高了2元，州長紐森提案提前使用冬季配方，壓低油價，圖為油井。（美聯社）
加州油價如天高，比全美每加侖均價高了2元，州長紐森提案提前使用冬季配方，壓低油價，圖為油井。（美聯社）

加州油價如天高，比全美每加侖均價高了2元，州長紐森提案提前使用冬季配方，加州空氣資源委員會（California Air Resources Board）日前通過，可望壓低油價。紐森表示，未來數周將可見到油價持續下降。

一般來說，冬季配方因為在油中摻雜其他燃油，因此成本可望降低，同步讓售價稍微低一些，每年冬季加州都會同意使用冬季配方，今年因為油價一直處於高點被迫提早。

美國汽車協會（AAA）數據顯示，加州每加侖均價達到6.03元，全美均價才3.83元，比加州少了足足2元。GasBuddy的首席分析師Patrick De Haan表示，加州油價向來就高，特殊配方、稅率、碳排放限制都是原因，就算一般時期都比其他地方每加侖貴上1元，加上近期煉油廠停擺，油價自然愈來愈高。

不過紐森並不同意，他認為油價高成這樣仍不合理，就算考量環保法規與稅制，加州也不會比全美均價貴超過1元，所以他認為問題就是，這些廠商的附加價到底從何而來？

因此，紐森才會決定成立石油市場監管部（Division of Petroleum Market Oversight），而他們在29日的報告中指出，石油現貨市場、煉油廠歲修與停擺、全球原油價格升高都是原因。

Patrick De Haan說，煉油廠通常選在秋季、春季歲修，因此兩座煉油廠無法供應，加上南加兩座煉油廠意外停產，因此才會導致油價節節高升。常態歲修一般耗時四至六周。汽車協會的建議是，一趟行程辦完所有事，或是共乘都能節省油錢。最後的方法就是上GasBuddy網站，看看你家附近哪裡可以加到低價油。

油價 加州 紐森

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