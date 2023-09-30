美食樂園／翠綠女神沙拉醬 百歲囉

翠綠女神非常適合配蔬果。（取自The Kitchn網站）

說起加州名產，很多人可能會忽略掉「翠綠女神沙拉醬」（Green Goddess）。現在全美都吃得到的翠綠女神，最早在舊金山 的Palace Hotel誕生，1923誕生的它今年剛好滿100歲。

Palace Hotel的行政主廚Philip Roemer想向演員George Arliss致敬，便借他參演的舞台劇 「綠女神」（The Green Goddess）為新開發的沙拉醬命名。搭配當時人人稱羨的菜薊因此聲名鵲起，後來更固定成為鄧金斯蟹肉沙拉的佐料。

翠綠女神沙拉醬。（取自Simply Recipes網站）

因為翠綠女神的廣受歡迎，舊金山還將每年的8月23日訂為翠綠女神日，被舊金山人視為與酸種麵包、幸運餅乾齊名的三大特產。因為適合配生菜，因此又被當成健康飲食的代表。

翠綠女神的原始作法與現今不同，Philip Roemer是以美乃滋、酸奶油、新鮮細香蔥、切碎的巴西 利、檸檬、白酒醋、鯷魚肉混合，加上胡椒、鹽提味。1990年代後，又由Palace Hotel當時的冷盤主廚Thomas Rhodes加以改進，加入了橄欖油、龍蒿醋、菠菜、綠白洋蔥，以符合現代人的口味。

如果想自己做，準備好適量的巴西利、香芹、龍蒿、波菜、刺山柑、鯷魚、伍斯特醬、蒜、紅蔥，再加入砂糖、龍蒿醋、第戎芥末醬、蛋黃，以攪拌機拌勻後，最後滴入橄欖油或粟米油，再加上鹽與胡椒就可以了。冰箱保存可以達十天。