加州新法 保護寄墮胎藥到外州的醫師、藥劑師免挨告

加州州長紐森27日簽署法案，保護郵寄墮胎藥物給外州病人的醫師和藥劑師。（美聯社）

加州 州長紐森 （Gavin Newsom）27日再簽署新法案，目的在保護加州郵寄墮胎 藥給外州病人的醫師或藥劑師免受外州政府興訟。

加州已有一項法律保護提供墮胎服務的醫師免受外州判決的影響。但紐森27日簽署的SB36法案，保護的是為從外州前來加州墮胎的婦女提供服務的醫師。

新法進一步禁止加州政府單位配合外州調查寄墮胎藥給病人的醫師，還禁止「賞金獵人」或保釋擔保人（bail agent）在加州逮捕這些醫師、藥劑師和病人，並將他們移送到另一州接受審判。

包括紐約州和麻州已有類似法律。但加州這項法律還禁止包括臉書等加州社群媒體配合外州傳票、搜索令或其他提供病人身分的要求。

提出SB36法案的加州參議員史金納（Nancy Skinner）發出聲明說：「在加州設有實體的醫療服務機構，將可提供救命繩索給那些在其他州無法獲得基本醫療服務的人，並使他們免受其居住州嚴厲法律的制裁。」

要注意的是，這項法律僅保護居住在加州的醫師和藥劑師。萬一他們離開加州前往另一州提供墮胎服務，這項法律將無法保護他們。

紐森在簽署這項法案後發出聲明說：「我們將繼續保護尋求基本醫療服務的婦女，以及提供服務的醫護人員。」

反對這項法案的加州天主教會（California Catholic Conference）認為，加州「正在對不願意墮胎的州和公民進行意識型態殖民。」

加州天主教會在今年稍早寫給議會的一封信中說：「否定其他州保護未出世嬰兒和公共衛生的合法利益，是一個危險的先例。」

在最高法院去年推翻了1973年保障婦女墮胎權利的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，全國有一半的州通過了禁止或限制墮胎的法律。其中一些州還限制使用美國食品藥物管理局（FDA）批准的墮胎藥美服培酮（mifepristone）。

SB36法案是紐森27日簽署的8項與墮胎有關的法案之一。自「羅訴韋德案」被推翻以來，加州議會民主黨已將保護婦女墮胎權列為優先事項。