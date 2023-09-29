加州新法 保護寄墮胎藥到外州的醫師、藥劑師免挨告
加州州長紐森（Gavin Newsom）27日再簽署新法案，目的在保護加州郵寄墮胎藥給外州病人的醫師或藥劑師免受外州政府興訟。
加州已有一項法律保護提供墮胎服務的醫師免受外州判決的影響。但紐森27日簽署的SB36法案，保護的是為從外州前來加州墮胎的婦女提供服務的醫師。
新法進一步禁止加州政府單位配合外州調查寄墮胎藥給病人的醫師，還禁止「賞金獵人」或保釋擔保人（bail agent）在加州逮捕這些醫師、藥劑師和病人，並將他們移送到另一州接受審判。
包括紐約州和麻州已有類似法律。但加州這項法律還禁止包括臉書等加州社群媒體配合外州傳票、搜索令或其他提供病人身分的要求。
提出SB36法案的加州參議員史金納（Nancy Skinner）發出聲明說：「在加州設有實體的醫療服務機構，將可提供救命繩索給那些在其他州無法獲得基本醫療服務的人，並使他們免受其居住州嚴厲法律的制裁。」
要注意的是，這項法律僅保護居住在加州的醫師和藥劑師。萬一他們離開加州前往另一州提供墮胎服務，這項法律將無法保護他們。
紐森在簽署這項法案後發出聲明說：「我們將繼續保護尋求基本醫療服務的婦女，以及提供服務的醫護人員。」
反對這項法案的加州天主教會（California Catholic Conference）認為，加州「正在對不願意墮胎的州和公民進行意識型態殖民。」
加州天主教會在今年稍早寫給議會的一封信中說：「否定其他州保護未出世嬰兒和公共衛生的合法利益，是一個危險的先例。」
在最高法院去年推翻了1973年保障婦女墮胎權利的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）後，全國有一半的州通過了禁止或限制墮胎的法律。其中一些州還限制使用美國食品藥物管理局（FDA）批准的墮胎藥美服培酮（mifepristone）。
SB36法案是紐森27日簽署的8項與墮胎有關的法案之一。自「羅訴韋德案」被推翻以來，加州議會民主黨已將保護婦女墮胎權列為優先事項。
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