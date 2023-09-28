我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

偷車新招 竊賊駭進「汽車中控系統」不超過1分鐘就得手

全球股市市值跌到100兆美元以下 都怪兩大利空罩頂

加州州長紐森簽法案 限制學校審查書籍

編譯組╱27日綜合報導
加州州長紐森簽署限制學校審查書籍法案。(紐森臉書)
加州州長紐森簽署限制學校審查書籍法案。(紐森臉書)

加州州長紐森日前簽署一項限制學校審查書籍法案，對拒絕向學校提供教科書與圖書館資料的學區進行罰款，進而限制學校審查書籍、加深加州學校禁書的難度。

這項AB1078法案由民主黨籍眾議員傑克森(Corey Jackson)起草，還將促使縣或州學校管理人員針對學委會圖書禁令提出上訴變得更為容易。

紐森表示，期望立法可結束「文化肅清」(cultural purge)。已有全國各地學校，其中包括「有越來越多學校在加州」嘗試透過阻止涉及族裔，或LGBTQ議題材料提供給學生閱讀，以禁止自由言論。他認為，這種瘋狂禁制必須結束。

紐森支持這項立法，導因於河濱縣坦密庫拉谷學區（Temecula Valley Unified School District）的行動。學區原定在沒有教科書情況下、開始新學年，學委會獲得保守基督教組織支持，今年5月份拒絕批准新小學社會研究課程，因為其中提及前民權領袖米爾克(Harvey Milk)。

7月份時，由於面臨150萬元罰款與可能的法律訴訟，學委會做出讓步、批准包含米爾克參考資料的新教科書，已經過教師、學生與家長審查。

輿論認為，法案剝奪家長控制權，但紐森指出，坦密庫拉谷學區已進行大量家長審查，儘管47名學區教師在進行1300名學生使用相關教材的試點計畫之後推薦該教科書，但學委會還是抵制這門社會科學教材。根據教師工會會長，沒有家長表達反對意見。

越來越多加州保守派人士認為，這類立法奪去家長控制他們孩子思想的權利。8月份在沙加緬度國會大廈附近舉行一場示威集會上，河濱縣眾議員艾沙利(Bill Essayli)表示，希望下次選舉以此為主題，站在他身後的支持者舉著標語寫道「放開我們的孩子」(Hands off our kids)。

學區 加州 紐森

上一則

駭中控系統盜車 不用1分鐘

下一則

社媒新騙局 冒充IG員工發放百萬獎金

延伸閱讀

阿姆斯特丹式大麻咖啡店 將出現在加州

阿姆斯特丹式大麻咖啡店 將出現在加州
加州擁槍者 將加徵11%彈藥稅 全美首例

加州擁槍者 將加徵11%彈藥稅 全美首例
各界籲紐森否決迷幻劑法案

各界籲紐森否決迷幻劑法案
紐森、德桑提斯 11/30上電視舌戰

紐森、德桑提斯 11/30上電視舌戰
警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58

警察社團皆反對迷幻劑合法 呼籲紐森否決SB58
紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

紐森否決AB316法案 工會：數十萬人恐失業

熱門新聞

1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
有數名警員進行了驅趕。（李先生提供）

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

2023-09-24 21:47
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00
這棟房屋開價88萬8000元，比市場價至少低十幾萬，主要原因是「凶宅」。（Zillow）

洛杉磯好房售88.8萬 低市價十萬多 只因華人命案

2023-09-26 15:33

超人氣

更多 >
挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好

挽救婚姻…她分享「北歐睡覺法」 夫妻感情更好
上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播

上百青少年蒙面到費城中心城打劫蘋果等店面 約20嫌被捕 1女性還直播
蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」

蘋果、口香糖都不能吃？上飛機前別碰「5種食物」
無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊

無預警取消3場演出…蔡依林道歉 突揭重大喜訊
馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看

馬斯克：邊境移民問題有多嚴重 我要親自去看看