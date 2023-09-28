加州州長紐森簽法案 限制學校審查書籍

加州州長紐森簽署限制學校審查書籍法案。(紐森臉書)

加州 州長紐森 日前簽署一項限制學校審查書籍法案，對拒絕向學校提供教科書與圖書館資料的學區 進行罰款，進而限制學校審查書籍、加深加州學校禁書的難度。

這項AB1078法案由民主黨籍眾議員傑克森(Corey Jackson)起草，還將促使縣或州學校管理人員針對學委會圖書禁令提出上訴變得更為容易。

紐森表示，期望立法可結束「文化肅清」(cultural purge)。已有全國各地學校，其中包括「有越來越多學校在加州」嘗試透過阻止涉及族裔，或LGBTQ議題材料提供給學生閱讀，以禁止自由言論。他認為，這種瘋狂禁制必須結束。

紐森支持這項立法，導因於河濱縣坦密庫拉谷學區（Temecula Valley Unified School District）的行動。學區原定在沒有教科書情況下、開始新學年，學委會獲得保守基督教組織支持，今年5月份拒絕批准新小學社會研究課程，因為其中提及前民權領袖米爾克(Harvey Milk)。

7月份時，由於面臨150萬元罰款與可能的法律訴訟，學委會做出讓步、批准包含米爾克參考資料的新教科書，已經過教師、學生與家長審查。

輿論認為，法案剝奪家長控制權，但紐森指出，坦密庫拉谷學區已進行大量家長審查，儘管47名學區教師在進行1300名學生使用相關教材的試點計畫之後推薦該教科書，但學委會還是抵制這門社會科學教材。根據教師工會會長，沒有家長表達反對意見。

越來越多加州保守派人士認為，這類立法奪去家長控制他們孩子思想的權利。8月份在沙加緬度國會大廈附近舉行一場示威集會上，河濱縣眾議員艾沙利(Bill Essayli)表示，希望下次選舉以此為主題，站在他身後的支持者舉著標語寫道「放開我們的孩子」(Hands off our kids)。