紐森、德桑提斯 11/30上電視舌戰

加州州長紐森與佛羅里達州州長德桑提斯辯論會，將於11月30日在喬治亞州展開。（美聯社）

經過協議數周之後，加州 州長紐森 與佛羅里達州州長德桑提斯 (Ron DeSantis) 辯論會將在福斯新聞頻道 (Fox News) 漢尼提 (Sean Hannity) 主持下，於11月30日在喬治亞州展開。紐森州長深入虎穴，在福斯新聞保守派人物漢尼提主持下，與共和黨總統提名候選人德桑提斯展開辯論戰。

紐森州長辦公室發言人克里克 (Nathan Click) 25日證實，紐森同意參與這場辯論會。他強調，如果全部電視辯論中沒有德桑提斯所要求的宣傳炒作錄影與歡呼噪音的話，紐森州長將很樂意參與此辯論戰：「我們要的是一場真實的辯論戰，不是馬戲娛樂噪音。」

一名總統提名候選人與一名非總統選戰候選人展開辯論，情況看似非常新奇。然而紐森與德桑提斯身為兩個大州州長，他們背後就是民主、共和兩黨的領導人物：拜登總統與前美國總統川普。

德桑提斯今年年初一度被認為是前總統川普的頭號替代人選，然而隨後民調下跌。而今川普雖然面臨91項控罪，仍深得共和黨選民支持。

紐森表態強烈支持拜登，同時也被輿論視為民主黨主要代言人。他的長處是面對共和黨批評時，能充分辯護民主黨於墮胎、LGBTQ權益等重要議題的立場。

紐森與德桑提斯兩位州長過去數年經常相互批評，指謫對方缺失，而今終於有機會正式面對面交鋒。只是福斯新聞頻道是共和黨的大本營，主持人漢尼提又是川普忠實支持者，保守立場鮮明強烈。然而今年6月，紐森在福斯新聞接受漢尼提訪問時，漢尼提對紐森現場表現相當激賞。

紐森與德桑提斯過去曾爭辯禁書、LGBTQ、處理新冠疫情等議題。然而兩位州長最大的歧異點在於對「自由」的詮釋。2022年11月選舉中，紐森與德桑提斯分別輕鬆贏得加州與佛羅里達州州長連任選戰，兩人於勝選之夜演講中，均強調「自由」的重要性。

然而德桑提斯的「自由」主要強調經濟與政治上的自由，即放寬繳稅與政府各項規定。他於勝選演講中強調將與進步派「覺醒文化」(woke) 搏鬥。

紐森將「自由」視為「公平」的同義詞。他強調，加州是一個自由之州，因為無論文化背景或個人信仰為何，每名加州人都有成功的機會。

漢尼提於6月間訪問紐森時提到主持紐森與德桑提斯辯論會後，紐森與德桑提斯雙方陣營紛紛提出辯論會的進行方式，雙方磨刀霍霍，氣氛熱烈。