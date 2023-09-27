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加州擁槍者 將加徵11%彈藥稅 全美首例

編譯廖宜怡／綜合26日電
加州州長紐森（中坐者）26日簽署多項新槍枝法案。（美聯社）
加州州長紐森（中坐者）26日簽署多項新槍枝法案。（美聯社）

加州州長紐森（Gavin Newsom）26日簽署通過多項新槍枝法案，包括禁止民眾在大部分公共場所隱藏持槍，同時加徵槍枝彈藥銷售稅，挑戰最高法院對憲法第二修正案的解釋。

紐森簽署的加州AB28法案，將對槍枝彈藥零售商和製造商徵收11%的銷售稅，但銷售給執法機關和現役或退休警察的槍枝彈藥除外。這筆稅收將用於改善公立學校的安全和資助各種槍枝暴力防範計畫，包括針對幫派年輕人的計畫。

美聯社報導，根據聯邦現行法律，民眾購買槍枝彈藥必須繳交10%或11%的銷售稅（視槍枝種類而定）。稅收主要用於支付野生動物保護和獵人教育計畫。槍枝管制倡導組織「布雷迪」（Brady）表示，AB28法案在聯邦的基礎上再加徵11%的銷售稅，使加州成為美國唯一對槍枝彈藥單獨徵稅的州。

支持槍枝業者的人士認為，改善校園安全應該透過其他管道提供資金，AB28法案讓合法擁有槍枝者承擔稅金，是不公平的作法。

紐森還簽署了要求在彈殼上印上特殊標記的SB452法案。這項法案要求在加州銷售的槍枝必須附有「微衝壓」（microstamping）技術，可以在彈殼上印上特殊符號，以便警方識別槍擊事件中所使用的槍枝。這項法案將於2028年生效。

另外，紐森還簽署了進一步限制人們隱藏持槍的SB2法案。這項法案將隱藏持槍證申請資格從18歲提高到21歲，申請前提是不能有嚴重的犯罪前科、沒有濫用毒品的問題、必須完成至少八小時的槍枝使用訓練、不能帶槍到敏感地區，例如學校、公園、遊樂場和銀行。

紐森說：「如果這些法案會被聯邦法院推翻，那就毫無意義了。我們強烈認為，這些法案符合聯邦的新標準，因為它們是根據新標準起草的。不過，我也不致於天真到不了解聯邦法院魯莽的意識形態。」

事實上，加州步槍和手槍協會（California Rifle and Pistol Association）已經對SB2法案提起訴訟。

加州步槍和手槍協會會長米歇爾（Chuck Michel）說：「這些法律不會讓我們更安全，它們是對最高法院確認憲法第二修正案的違憲報復和回應。從法案被簽署的那一刻起，它就開始面臨被推翻的命運。」

根據美國疾病防制中心（CDC）公布的2021年數據，加州是全美槍枝死亡率最低的州之一，在50州中排行第43，每10萬人中有9人死於槍枝暴力。

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