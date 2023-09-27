體壇點將／女子奪旗美足納高中聯賽 反應熱烈

Redondo Union High School奪旗美足隊員練習情形。（美聯社）

誰說美式足球 就一定危險？美足也有不危險的玩法，那就是近年來愈來愈受歡迎的「奪旗美足」（flag football），不但男生可玩，女生也能玩，加州 就是最新一個開放女子奪旗美足高中聯賽的州。

阿拉巴馬、阿拉斯加、亞利桑納、佛羅里達、喬治亞、內華達與紐約州之後，加州校際聯盟（California Interscholastic Federation）今年初同意2023-2024學年的高中聯賽，可以納入女子奪旗美足賽事，結果反應之熱烈，連長年擔任教練的人都說真的太誇張。

校際聯盟分十個賽區，分別是Central Section、Central Coast Section、Los Angeles City、North Coast Section、Sac-Joaquin Section、San Diego Section、Southern Section，灣區的聖荷昆區（Sac-Joaquin Section）就有70校參加，南區（Southern Section）更有114隊，競爭不可謂不激烈。2028年在洛杉磯舉行的奧運還將納入奪旗美式足球，當成示範項目之一。

今年的賽事已經在8月初開打，比賽最後日期為10月28日，每隊一季可打28場比賽。但加州本季先不舉行季後賽 ，但未來因為響應者太多，未來不但可能舉行加州盃，還可能和其他州舉行州際錦標賽。這對洛縣鮑爾溫公園市（Baldwin Park）Sierra Vista High School的隊長Lotus Wu來說，真是意想不到的發展。她去年參加校隊時，還只能跟其他學校打練習賽，但現在不但能和校際聯盟南區其他學校正式比賽，未來還可能打加州盃。

Lotus Wu接受聖蓋博谷論壇報訪問時說，奪旗美式足球比起一般的擒抱美足（tackle football）更適合女生，因為不用開球、不用擒抱，只要奪下對手腰上的三條旗帶之一就算阻止進攻了，當然也就不用男子美足或職業比賽NFL的笨重頭盔與各種護具了，對女生來說更能發揮身體的靈活度。源自二次世界大戰的奪旗美足，原意就是讓美軍在休息時也能保持體能，但又不至於受傷，只是戰後流傳不廣，直到近年來各州更希望增加女子賽事項目，才成為高中的熱門項目。Sierra Vista 9月20日對戰South El Monte Eagles時，以14比12保住主場開幕戰的勝利。

聖荷坤區的助理區長Will DeBoard說，他從來沒看過一項比賽可以這麼快地成為高中聯賽正式項目，還能獲得168位委員一致同意，想要參賽的人潮與聲浪簡直衝上了天。聖荷昆區魯密斯（Loomis）的Del Oro High School，最後選了80人加入練習，但是每場比賽只需上場七人。正如Megan Matthews所言，「我們終於有自己的比賽了，美式足球不是只有男孩可以玩，高中女生也能打得精采，真是太酷了」。而且每個賽區只要有三成的學校參加，就能舉行該區季後賽，因此最快2024-2025年就會出現高中校際的女子奪旗美足分區季後賽。

各校的女子奪旗美式足球比賽日期視各校安排，但都會在周一至周五之間比賽。以下是奪旗美足規則的簡單說明：

－每場七人對七人，上下半場各20分鐘。

－每名選手腰帶繫有三面腰旗，被奪下（de-flagged）就等於一次觸地（down）。

－開球不必踢球與衝接，而是攻方在自己的20碼線發動；達陣後也沒有射門，攻方可以選擇十碼外再攻奪得兩分，或是五碼外再攻取得一分。

－選手都要戴上口舌護具，用球則為七號美式足球。

－防守者不能以身體阻擋攻方，而是必須盡力試圖奪旗，有身體碰撞則視同犯規。