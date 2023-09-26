紐森簽保護跨性別法案 培訓教師文化能力

紐森簽署新法，要求學校至少須有一間跨性別廁所。(Unsplash/No Revisions)

洛杉磯ABC 7電視台報導，加州 州長紐森 （Gavin Newsom）近日簽署幾項法案，加強對男女同志、雙性戀、跨性別、酷兒（LGBTQ +）族群的保護。就在前一天，他否決一項有爭議的相關法案，遭支持者批評。

新簽署的法律重點，在支持LGBTQ+青少年立法。其中一項法案規定公立學校教師和工作人員所需文化能力培訓時間表，一項法案旨在成立一個諮詢工作小組，確定LGBTQ+學生的需求，且協助推進支持計畫。第三項簽署的法案，要求家庭表明他們能夠，且願意滿足寄養兒童需求，無論他們的性取向或性別認同為何。

還有一項法律，要求一至12年級學校至2026年前，至少替學生提供一個不分性別的廁所。該法起源於南加州奇諾谷聯合學區（Chino Valley USD）制定的一項政策，該政策要求學校在孩子使用不同於官方文件上列出性別的廁所時需告知家長。加州檢察長邦塔（Rob Bonta）提告該學區後，法官叫停該政策。目前訴訟案仍進行中。

紐森在聲明中表示，「在保護和支持LGBTQ+族群上，加州很自豪的擁有全美最強而有力的法案，致力持續努力的替所有加州人創造更安全、更包容性的空間。」他稱「這些法案將有助保護弱勢青少年，促進群眾接受，在我們學校和社區創造更具支持性環境。」

就在紐森簽署上述法案前，他於22日否決一項法案，要求法官在做出監護和探視決定時，考慮父母是否確認孩子的性別認同。

提出該案的民主黨籍加州眾議員威爾森（Lori Wilson），是批評紐森否決該案的LGBTQ+倡議者之一，她成年的兒子十多歲時便公開自己是雙性戀者。她說「過去幾年裡，我看到仇恨不斷上升，聽到對跨性別群體批評的聲音時，我感到沮喪。我制定這項法案的目的，是讓他們有發言權，特別是在家事法庭系統中。不肯定子女性別認同的父母，對孩子心理健康會有不利影響。」

而紐森認為，現行法律已要求法院在監護案中考量兒童最大利益時，將健康、安全和福利，包括父母對孩子性別認同的確定等都考慮進去。

州長否決該法的決定，正逢全國在跨性別權利上展開激烈的政治鬥爭，包括禁止性別肯定護理、禁止跨性別運動員參加女童和女子體育運動，及要求學校在孩子要求使用非官方認定的性別時通知家長等。