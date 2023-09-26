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花4000萬播放42億次 反芬太尼廣告效果遭質疑

編譯組╱綜合報導
加州政府4000萬反芬太尼廣告效果遭質疑。（取自聯邦藥物與毒品執法管理局，DEA）
加州政府4000萬反芬太尼廣告效果遭質疑。（取自聯邦藥物與毒品執法管理局，DEA）

由於芬太尼每天導致近20 名加州人死亡，州醫療保健官員向沙加緬度一家精品廣告公司投入數千萬元，以對抗鴉片類藥物。

但還有更好的方法花 4000 萬元嗎？這是9月困擾州立法者的問題之一。

官員表示，自2019 年以來，「選擇改變加州」（Choose Change California）活動已在廣告看板、廣播廣告、電視廣告、音樂會和體育賽事上播放42 億次，相當於聯繫每個加州人超過 100 次。

在沙加緬度的州議會大廳裡，深陷立法鬥爭的沮喪的州立法者表示，他們也沒有意識到已經進行多年的廣告活動存在，直到本月灣區新聞集團通知他們。

更讓他們震驚的是這個價格。根據灣區新聞集團獲得的記錄，州衛生保健服務部2018年透過M&M Media廣告公司向該計畫額外注入 3000 萬元，從而延長了最初 1000 萬元的活動。

共和黨州議員帕特森(Joe Patterson) 表示：「這是一大筆錢。」民主黨議員也對價格標籤感到疑惑。聖荷西州參議員柯提斯(Dave Cortese) 表示：「這些都是在媒體廣告，並不是真正針對特定人群。」

在回答灣區新聞小組的一系列問題時，州衛生保健服務廳（DHCS）為「選擇改變加州」廣告運動辯護，稱這是讓鴉片類藥物成癮的加州人接受治療的更廣泛戰略的有效組成部分，資金主要來自透過聯邦鴉片類藥物救濟撥款，而不是州納稅人。

DHCS 表示，他們在沒有正式招標程序的情況下直接向 M&M Media 授予合同，因為解決芬太尼機需要快速行動和緊迫性。 當灣區新聞小組聯繫 M&M Media時，該公司將所有問題轉回給 DHCS。 雖然活動的絕大多數資金都用於製作和播放廣告，但新聞機構審查的合約顯示，參與製作的M&M Media成員每小時可獲150至 180 元報酬，此外還有其他福利。

DHCS 表示，選擇 M&M Media 是因為其「與加州不同人群建立聯繫的卓越能力」。

但批評者表示：「選擇改變加州的外展活動」並不是針對成千上萬因毒癮而無家可歸的加州人。他們不需要媒體宣傳來了解芬太尼的恐怖。 許多人說，他們已經習慣了發現朋友死在帳篷裡。他們的嘴唇呈現出獨特的藍色，這是芬太尼中毒令人窒息的影響。

圖為「選擇改變加州」廣告畫面。(取自臉書)
圖為「選擇改變加州」廣告畫面。(取自臉書)

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