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加州家長捐款能力不一 擴大公校貧富差距

編譯組╱綜合報導
加州各地區學校一直獲得來自家長、社區與教育基金的支持，但各學校周圍社區富裕情況不同，加深公校間貧富差距。(Getty Images)
加州各地區學校一直獲得來自家長、社區與教育基金的支持，但各學校周圍社區富裕情況不同，加深公校間貧富差距。(Getty Images)

多年來，加州各地區學校一直獲得來自家長、社區與教育基金的支持。這些組織長期填補學生需求與州當局提供資源之間的差距。然而，各學校周圍社區富裕情況不同，有些可能提供許多資金、有些則無法填補經費缺口，加深公校間的貧富差距。

巴洛阿圖高中位在獨棟房屋售價可超過200萬元社區的中心，校方要求每名學生家長捐款給學校家長教師組織300元，還有其他各項學習計畫捐款。紅木城Roy Cloud小學要求每名學生捐款750元，用於支付學校科學計畫、社交情緒學習計畫、音樂劇課程等。

許多其他學校家長也被要求捐款，包括艾爾賽利度高中(El Cerrito High)建議家長「可能範圍內捐款」(pay-what-you-can)，到都柏林高中(Dublin High)每日捐一元(dollar-a-day或共180元)的年度捐款要求。

有家長疑問，公立學校應免費，學校可獲得資助，為何要捐款？答案在於加州州府支付公立教育費用方式。隨著時間推移，不同政策與持續上升成本，都會改變當局支助學校方式。

1978年第13號提案限制地方地產稅率並縮減公校經費；人事成本上漲，根據「加州公共政策研究所」分析，目前公校支出80%用於人事，包括健保、福利與退休金成本。此外，學生入學率正急遽減少，也降低每間學校根據學生出勤率提供經費總額。

數據顯示，加州每名學生經費自2012-13學年的1萬4245元、上升至2021-22學年的2萬2684元。但於此同時，外部成本持續上漲，例如自2013年政策要求各學區增加對教師退休金系統繳款額度、導致退休金成本增加。

加州許多學校家長教師組織，以及為特定學區提供經費而設立的非營利組織教育基金，提供學校協助，支付圖書館員、音樂與藝術教師薪資、學校用品、學校輔導人員等，也提供資源給體育計畫、外語教師等。

不過，並非每間學校家長都有能力捐款。「紅木城教育基金會」執行主任亞歷山大(Sara Alexander)指出，有些學校每年可輕鬆籌集80萬元、補足學區提供資源與學生需求間差距。但有些學校根本沒有家長教師組織，學校學生獲得資源有限，突顯公校間差距。

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