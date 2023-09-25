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3政策加持 加州公立大學前百強占12席

編譯胡立宗／綜合報導
加州公立大學領先全美，圖為洛杉磯加大。（取自洛杉磯加大網站）
加州公立大學領先全美，圖為洛杉磯加大。（取自洛杉磯加大網站）

美國大學排行榜中，常春藤盟校名列前茅似乎是理所當然的。但是「富比世」（Forbes）雜誌和「美國新聞和世界報導」周刊（US News & World Report)在調整了排序比重後，雖然常春藤各校仍然全數擠進前25強，但是公立的加州大學也不弱，十個校區在榜內比例高居全美公立大學之冠。

同時，富比世的前百強名單中有44個公立院校，加州占其中12個、居各州之冠。另外，加州兩年制社區學院（community college）的教學品質也居全美領先地位，加州的公立高等院校為何這麼強，可以從歷史脈絡與政策落實兩個層面來看。

歷史關鍵在於1862年的土地撥贈法案Morrill Act。常春藤八校除了康乃爾大學（Cornell University）成立於1865年，其他七校都至少早於Morrill Act百年，因此他們的發展非常仰仗教會與私人贊助，這也成為常春藤世襲制根深蒂固的原因。

反觀始於1868年的加州大學系統（University of California），因為加州直到1850年才加入聯邦，反倒成為Morrill Act新制下的代表作，校地與經費多數來自公家機關，因此發展出與東岸截然不同的公校文化。

政策面來說，加州政府也很支持公立學校的發展。「State Higher Education Finance」2022年度的報告指出，加州每名大學生獲得的公費撥款自2021年上升16.6%，與2012年的低點相比更增加了62.5%。相對地，全美2022年度的每個學生獲得公費支援較2001年還低了6.4%，比2012年的低點也只高了34.5%。

最後，因為富比世在三年前調整了大學評比方式，更注重低收入家庭的入學比例，來自低收家庭的學生越多，加權就越高。常春藤八校比例最高的哥倫比亞大學，低收家庭學生也才23%，但加州大學系統裡從最低的柏克萊加大（27%）至最高的聖地牙哥加大（33%），低收入社群的加權也使得加大各校區的排名不輸東岸名校。

當然，就富比世的前十強來說，私立大學還是占壓倒性的優勢：第一的普林斯頓大學（Princeton University），第二的耶魯大學（Yale University），第三的史丹福大學，第四的麻省理工學院（MIT），第六的哥倫比亞大學（Columbia University），第八的賓州大學（University of Pennsylvania），第九的哈佛大學，與第十的威廉斯學院（Williams College）。

美新周刊的排名中，洛杉磯加大（UCLA）和柏克萊加大並列全美最佳大學第15名， 且再度穩坐全美最佳公立大學。加大其他校區也不差，在富比世排名中，聖地牙哥加大排名第21，聖塔芭芭拉加大第24名，戴維斯加大第37，爾灣加大第61，河濱加大第75，聖塔克魯茲加大第92。

加進其他公立院校，包括聖地牙哥州大的第43，聖路易奧比斯波工藝州大（Cal Poly San Luis Obispo）第83，聖荷西州大第87，富樂頓州大（Cal State Fullerton）第90，前百強加州公立大學就占了12席，考量史丹福、南加大（第14）等私校，成就了加州公私立院校都強的特殊現象。

加州大學 低收入 常春藤

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