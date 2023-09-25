加州受災區延後報稅 10月16日將到期

KTLA 5電視台報導，由於去年困擾的加州 嚴寒冬季，某些縣居民延長繳稅期限將於10月16日到期，稅收延期也適用於需要提交聯邦營業稅申報表或納稅的加州人。

加州州長紐森今年3月宣布延長稅收期限。他在聲明中說，「隨著加州社區努力從冬季風暴造成的損害中恢復，除了今年早些時候宣布的稅收減免外，加州也與拜登政府保持一致，延長納稅申報截止日期。」

延長繳稅期限的居民，僅限居住在阿拉米達、愛盼（Alpine）、Butte、Calaveras、弗雷斯諾、國王、納帕、沙加緬度、舊金山、聖馬刁，與洛杉磯、聖路易斯奧比斯波、聖塔克拉拉、河濱、聖伯納汀諾、范杜拉、橙縣等數十個縣者，其餘縣的居民納稅截止日仍在4月18日。

2022年收入不超過7萬3000元的納稅人，可使用IRS 免費申請服務（IRS Free File service）。國稅局預計，若以電子方式提交申報表，選擇直接存入退稅 的方式，申報無誤的情況下，大多數人將在21天內獲得退稅。民眾可上https://www.irs.gov/newsroom/irs-operations-status-of-mission-critical-functions。