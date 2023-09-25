我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最高…加州砸2.6億 打擊有組織零售業犯罪

微信占手機破100G記憶體 網民怒：資源被霸占又不敢刪

谷歌新功能更易刪個資 但無法保證都批准

編譯陳盈霖／綜合外電報導
谷歌近期更新一項強大的隱功能，讓使用者更易刪除網上個資。（Google功能網頁）
谷歌近期更新一項強大的隱功能，讓使用者更易刪除網上個資。（Google功能網頁）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，谷歌（Google）近期更新一項強大的隱功能，「關於您的結果」（Results About You），該功能能讓使用者輕鬆的從谷歌搜尋結果中，查找和刪除個人電話號碼、電子郵件和住址等個資

谷歌搜尋公共聯絡人沙利文（Danny Sullivan）說，「我們知道人們希望對自己個人訊息在網上的顯示方式更加放心，因此這個新功能，旨在使這個過程變得更容易。」

使用者一旦註冊免費服務，谷歌將監控網際網路上是否有使用者姓名、地址、電子郵件和電話號碼等資料，當彈出有包含這些訊息的新頁面時，系統會作出提醒。之後，只需點擊一下，便能請求從谷歌中刪除該網頁，但需幾天時間才能生效。

雖然谷歌可從搜索結果中刪除該頁面，但它「無法將其完全從網際網路中刪除。」沙利文說，要完全刪除訊息，需聯繫託管這些詳細訊息的網站提交刪除請求，他也無法保證谷歌會批准所有提交的請求。

要註冊「關於您的結果」，使用者可打開手機（iOs或Android）上的谷歌應用程式App，點擊右上角的個人資料圖示，選擇「關於您的結果」，按照步驟輸入希望谷歌關注的個人訊息，一旦在網上找到這些資訊，會將結果放入「要審核的結果」（Results to review）內，使用者點擊請求刪除。當網上出現新結果時，谷歌會在手機上提醒使用者查看。

此方法只是線上刪除一些個人訊息的方式之一，若這些個資來自公共來源（如政府資料庫），則很容易再次出現在不同網站。民眾也可查看DeleteMe上的DIY選擇退出指南（Opt-Out Guides），請求各種資料庫、人員查找器和背景調查網站進行刪除。

谷歌 個資 洛杉磯

上一則

不是詐騙 加州最後紓困金月底前寄出

下一則

針對石油公司危害氣候變遷責任 加州州府主動提出訴訟

延伸閱讀

美股最錢線／失客戶被罰款 博通禍不單行

美股最錢線／失客戶被罰款 博通禍不單行
財經簡訊

財經簡訊
追蹤功能誤導消費者可保隱私卻遭擅用 谷歌1.55億和解

追蹤功能誤導消費者可保隱私卻遭擅用 谷歌1.55億和解
谷歌支援Chromebook更新 最多延至10年

谷歌支援Chromebook更新 最多延至10年
谷歌支援Chromebook筆電更新 期限延長10年

谷歌支援Chromebook筆電更新 期限延長10年
妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
1987年，林青霞還趕來參加了Stutz的新車發佈會。（受訪人提供）

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

2023-09-23 19:48
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
現在入手電車超划算，2萬5就能拿下特斯拉。（世說新聞小組╱製作）

世說新聞╱電車大降價 特斯拉立省1萬5 還有額外折扣

2023-09-22 16:25
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
9月21日早，洛杉磯405號公路的Sepulveda Pass路段發生嚴重堵車

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

2023-09-21 18:00

超人氣

更多 >
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬

租房專挑「單純」留學生 華人房東慘賠4萬
俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過

俄州中餐館槍擊2死 目擊親屬揭驚魂案發經過
中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情

中國病毒學家石正麗警告：未來恐再現新的冠狀病毒疫情
不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里