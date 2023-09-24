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北加懸崖底部藏簡陋木屋 傳「隱士」已住10年

編譯廖宜怡／綜合報導
加州聖馬刁縣柏斯菲卡太平洋沿岸一處懸崖底部有一座簡陋木屋，管理這個地區的土地信託公司表示，住在這裡的可能是一名隱士。（取自Google Earth）
加州聖馬刁縣柏斯菲卡太平洋沿岸一處懸崖底部有一座簡陋木屋，管理這個地區的土地信託公司表示，住在這裡的可能是一名隱士。（取自Google Earth）

網路最近瘋傳一段影片，顯示在加州聖馬刁縣柏斯菲卡（Pacifica）太平洋沿岸不宜人居的懸崖底部有一座簡陋木屋。然而，鏡頭下的木屋其實還有不為人知的故事。

管理這片地區的柏斯菲卡土地信託（Pacifica Land Trust）總裁卡西拉斯（Samuel Casillas）向舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）表示，這座建築已存在長達十年之久，住在這裡的可能是一名所謂的隱士（hermit），但他從未見過這個人，也不知道他是誰。

新聞網站加州太陽報（California Sun）本周在社群媒體X（前身為推特）上傳了這座木屋的影片和照片，可以看出這座三層木屋是由浮木、建築碎片、防水布和其他材料拼湊而成的。木屋上有一條長長的繩子沿著陡峭的懸崖垂到平坦的地面，顯然是木屋居民的出入通道。根據這段YouTube影片，可以得知影片是在去年底拍攝的。

不過，紀事報指出，冬季暴風雨已經讓這座木屋嚴重受損。紀事報攝影師史蒂芬‧林（Stephen Lam，音譯）今年1月乘坐海岸防衛隊直升機時，拍到了這座已殘破不堪的木屋。

史蒂芬‧林日前回到這個地點，看到木屋還未被完全摧毀。但史蒂芬‧林注意到，比木屋高約500呎到600呎的懸崖另一處，有另一座小建築，看起來比較適合居住。

Google Earth的衛星圖象顯示，早在2016年，這個地點似乎就已經有看起來像建築的東西，但看不清楚只是瓦礫堆，還是可以居住的結構。

這座木屋位於聖馬刁縣轄區內，區內有許多相互交錯的健行步道，也曾有摩托車賽車道。這個地區現在由非營利的柏斯菲卡土地信託負責管理。

卡西拉斯表示，他們數年前曾要求加州土地委員會（California State Lands Commission）查明誰是這座木屋的主人，但委員會從未回應。

卡西拉斯認為，蓋這座木屋的人應該是那種不希望被打擾的人。他說：「所以我們從未打擾過他，我們只知道有人住在那裡，只是不知道是誰。」

不過，聖馬刁縣官員和遊民服務機構都不知道有這座木屋，也不知道有人住在這個懸崖上。

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