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談判卡關 凱瑟醫院7.5萬員工將於10月初罷工

編譯廖宜怡／綜合報導
由於與院方談判遲遲未能達成協議，美國七個州約7萬5000名凱瑟醫院員工宣布將於10月4日展開罷工。（Getty Images）
由於與院方談判遲遲未能達成協議，美國七個州約7萬5000名凱瑟醫院員工宣布將於10月4日展開罷工。（Getty Images）

為抗議資方惡意討價還價，凱瑟醫院（Kaiser Permanente）約7萬5000名員工將於10月4日展開為期三天的罷工行動。

由七個州至少十多個工會組成的凱瑟醫院工會聯盟（Coalition of Kaiser Permanente Unions）9月14日投票通過舉行罷工，並於9月22日根據規定在罷工前十天發出罷工通知。工會指出，如果一直無法與院方達成協議，員工們將在10月4日到6日進行罷工，罷工地點包括加州、俄勒岡州、華盛頓州、科羅拉多州、維吉尼亞州、夏威夷州和華盛頓特區。凱瑟醫院工會成員大部分位於加州，約6萬人。

工會聯盟表示，凱瑟醫院人手不足，給醫護人員帶來不公平的負擔，同時導致病人等候時間過長。他們還表示，醫院薪資跟不上生活成本上漲的速度。

SEIU-西區聯合醫療工作者工會（SEIU-United Healthcare Workers West）會長雷根（Dave Regan）說：「凱瑟高層拒絕承認，凱瑟人手短缺造成了醫療護理品質惡化，並造成一線醫護人員和病人的痛苦。」

凱瑟22日發出聲明稱，會誠心誠意繼續與工會進行協商。凱瑟先前曾表示，他們建議全面加薪，包括將最低時薪提高為21元。工會則希望凱瑟能增加人力，同時將整個系統的員工最低時薪從17元提高到25元。凱瑟強調，萬一發生罷工，醫院不會停止運作。

工會聯盟的主要抱怨是，凱瑟削減了績效獎金、增加了工作外包比例、在勞動力培訓和招聘方面沒有盡力。

凱瑟則駁斥工會聯盟的說法，稱他們一直積極進行招聘和培訓的工作，今年與工會聯盟制定的增加1萬個工會工作機會的目標，基本上已差不多實現，已招聘了9700名新員工。工會和凱瑟的勞資合約將於9月30日到期。

罷工 加州 最低時薪

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