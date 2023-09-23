加州州長紐森再表態 2024無意選總統

加州州長紐森近期再度表態，2024年他不會競選總統。（美聯社）

加州州長紐森 在接受媒體名人葛謨（Chris Cuomo）專訪時再度表態，2024年他不會競選總統，而是繼續支持拜登 的連任總統。雖然政壇猜測頗多，包括拜登不選、紐森可能出馬，以及近來多個政治動作似乎在建立全國知名度，但紐森在公開場合仍一再表示他支持拜登連任，無意角逐大位。

紐森19日再度表態，他對拜登的為人有著非常深的尊敬，不論是性格、風度，還是處理國事的能力，「所以我擔當不起類似揣測，身為民主黨員就應該支持拜登」。

紐森強調，到頭來，他在乎的是能不能推出最好團隊出場比賽，他只支持能夠達成最佳結果的人。他還說，拜登兩年半以來的任期，是達成目標的大師，意指兩黨基礎設施法（Bipartisan Infrastructure Law）、晶片與科學法（CHIPS and Science Act），還有槍械改革立法。

不過，外界對已經80歲的拜登仍有疑慮，如果2024年勝出，卸任時已是86歲，是美國歷來最年長的總統。共和黨 人也緊咬著經濟與高物價猛打，強調拜登愧對美國民眾。

紐森則認為，民主黨人太不會說自己的成就了，才會讓共和黨在輿論上占上風，不管什麼議題，性向、邊界、通膨、犯罪，共和黨都在散布恐懼與驚慌，但在氣候變遷、公共衛生的實質議題上他們卻大打安全牌。他說，因為這些情況讓他非常不安，所以他才會在佛州打廣告、公開駁斥。