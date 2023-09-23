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加州議會通過兩議案 放寬興建ADU規定

編譯胡立宗／綜合報導
加州議會日前通過關於附屬住房單位（ADU）的兩項修正案，等於放寬限制，對ADU發展有實質幫助。圖為南加華人區的ADU。（本報系資料照）
加州議會日前通過關於附屬住房單位（ADU）的兩項修正案，等於放寬限制，對ADU發展有實質幫助。圖為南加華人區的ADU。（本報系資料照）

加州議會日前通過關於附屬住房單位（ADU）的兩項修正案，Assembly Bill 1033與Assembly Bill 976，前者允許各個市府決定是否開放屋主出售ADU，後者取消ADU只能由地主使用的規定，等於開了ADU出租之門。

兩項修正案的提案人都是長期支持ADU的眾議員丁右立（Phil Ting），他在當天表決之前強調，ADU是住房非常重要的來源，AB 976則是將土地使用權真正還給民眾。 AB 1033以41票對12票通過；AB 976獲得53票同意，另有兩票反對。兩個議案仍待州長簽署。

舊金山紀事報指出，因為議會的大力支持，加州過去十年的ADU興建數量大增，原本每年不到800間，現今已超過2萬間，占住房單位的近20%。 如果州長紐森簽署AB 1033，將取消現行對ADU單獨買賣的限制，也可使興建ADU獲得房屋貸款

灣區委員會（Bay Area Council）支持AB 1033，認為修正案將能提供更多可負擔住房。支持AB 976的人士則說，修正案對ADU的增加至為關鍵。反對者Association of California Cities – Orange County則強調，AB 976干涉了地方住房與土地使用的權限，一體適用的作法將妨礙地方政府因地制宜、以最適方案鼓勵興建ADU的空間。

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