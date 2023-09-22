野火、暴雨增風險保險業者不保產險 FAIR Plan成救命草

颶風喜萊莉在加州造成的災情。（美聯社）

位於紐約的非營利基金會First Street Foundation長期研究氣候變遷對金融市場的影響，他們20日發布的最新報告指出，加州 、佛州、路易斯安納州都持續面臨野火、風暴、淹水的風險，居民未來的房屋險保費 只會越來越高。特別是，類似夏威夷州的火災，或是東北部地區的豪大雨，雖然不是發生在您的居住地，但還是可能因為保險 公司負擔增加而面臨保費調漲的可能。

房利美（Fannie Mae）、美國銀行（Bank of America）、聯邦財政部與其他金融機構都會採納First Street Foundation的研究結果，作為氣候變遷造成風險的預估基礎。正如同選區遭到2020年LNU Complex山火極大影響的加州參議員達德（Bill Dodd）就說，「不擔心（氣候變遷），只是因為你還沒注意到」。

First Street Foundation的最新發現，重點如下：第一，全美約有3900萬間房舍受到氣候變遷的影響，也就是美國四分之一的住家，但目前的產險保費過低，因此未來可能面臨漲價的風險。第二，考慮進氣候模式與燃燒面積，2050年前，每年毀於火災的房舍約3萬4000間，也就是每年燒掉一個中小型城市的概念。

因此，展望未來，購屋者除了要看房貸利率，還要評估當地的保費增幅，因為未來的保費可能遠超乎您的想像。以2020年才決定搬回加州天堂鎮（Paradise）的Jen Goodlin來說，她從科羅拉多州回歸的原因，是想協助重建2018年大火後的家鄉。但是2022年底才剛蓋好的新居，產險保費卻在2023年7月由2500元一口氣漲到1萬1245元，某些居民的產險更漲到2萬1000元。

令人生氣的是，保險業者還沒好氣地對Jen Goodlin說，「妳該感激我們沒有拒保」，但她說「我已經覺得被遺棄了」，最後只能向加州的FAIR Plan求助。但是本來應該作為最後一道防線的州府保險計畫，現在卻成為最大的保險商之一，FAIR Plan 2021年的保戶已達26萬8321個，兩倍於五年前的數字。佛州版本的Citizens產險現有140萬保戶，三倍於五年前。

KTLA電視台指出，當然，州府不是沒有為保費增幅設限，例如加州就規定超過7%的漲幅要召開公聽會，因此多數保險商都會每年在7%之內調漲，真的負擔不了的，如State Farm、Allstate就乾脆退出加州市場或停收新保單。導致原本只是救急的FAIR Plan，現在成為某些地區唯一能保的產險。參議員達德說，「這樣不對，我們必須想辦法把民間業者拉回加州，減少FAIR Plan的保戶，不然FAIR Plan的風險會大到超過負荷」。達德的說法可以以路易斯安那州Citizens產險的經驗佐證，因為風險太大，2023年的費率暴增63.1%。

影響層面更大的是，連再保公司都受不了，漲了美國保險業者20%至50%的保費，因為一旦發生大規模災害，第一線產險業者要賠一半，再保公司負擔另一半。以2000萬元的賠償來說，再保公司的支出就會達1000萬元，因此許多再保公司也開始分析氣候變遷下的財務風險。再保仲介商Guy Carpenter的高階主管Lara Mowery就說，現今已經不能再用百年機率計算保險風險了，因為每一次天災都在刷新紀錄。