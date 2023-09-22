我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

野火、暴雨增風險保險業者不保產險 FAIR Plan成救命草

編譯胡立宗／綜合報導
颶風喜萊莉在加州造成的災情。（美聯社）
颶風喜萊莉在加州造成的災情。（美聯社）

位於紐約的非營利基金會First Street Foundation長期研究氣候變遷對金融市場的影響，他們20日發布的最新報告指出，加州、佛州、路易斯安納州都持續面臨野火、風暴、淹水的風險，居民未來的房屋險保費只會越來越高。特別是，類似夏威夷州的火災，或是東北部地區的豪大雨，雖然不是發生在您的居住地，但還是可能因為保險公司負擔增加而面臨保費調漲的可能。

房利美（Fannie Mae）、美國銀行（Bank of America）、聯邦財政部與其他金融機構都會採納First Street Foundation的研究結果，作為氣候變遷造成風險的預估基礎。正如同選區遭到2020年LNU Complex山火極大影響的加州參議員達德（Bill Dodd）就說，「不擔心（氣候變遷），只是因為你還沒注意到」。

First Street Foundation的最新發現，重點如下：第一，全美約有3900萬間房舍受到氣候變遷的影響，也就是美國四分之一的住家，但目前的產險保費過低，因此未來可能面臨漲價的風險。第二，考慮進氣候模式與燃燒面積，2050年前，每年毀於火災的房舍約3萬4000間，也就是每年燒掉一個中小型城市的概念。

因此，展望未來，購屋者除了要看房貸利率，還要評估當地的保費增幅，因為未來的保費可能遠超乎您的想像。以2020年才決定搬回加州天堂鎮（Paradise）的Jen Goodlin來說，她從科羅拉多州回歸的原因，是想協助重建2018年大火後的家鄉。但是2022年底才剛蓋好的新居，產險保費卻在2023年7月由2500元一口氣漲到1萬1245元，某些居民的產險更漲到2萬1000元。

令人生氣的是，保險業者還沒好氣地對Jen Goodlin說，「妳該感激我們沒有拒保」，但她說「我已經覺得被遺棄了」，最後只能向加州的FAIR Plan求助。但是本來應該作為最後一道防線的州府保險計畫，現在卻成為最大的保險商之一，FAIR Plan 2021年的保戶已達26萬8321個，兩倍於五年前的數字。佛州版本的Citizens產險現有140萬保戶，三倍於五年前。

KTLA電視台指出，當然，州府不是沒有為保費增幅設限，例如加州就規定超過7%的漲幅要召開公聽會，因此多數保險商都會每年在7%之內調漲，真的負擔不了的，如State Farm、Allstate就乾脆退出加州市場或停收新保單。導致原本只是救急的FAIR Plan，現在成為某些地區唯一能保的產險。參議員達德說，「這樣不對，我們必須想辦法把民間業者拉回加州，減少FAIR Plan的保戶，不然FAIR Plan的風險會大到超過負荷」。達德的說法可以以路易斯安那州Citizens產險的經驗佐證，因為風險太大，2023年的費率暴增63.1%。

影響層面更大的是，連再保公司都受不了，漲了美國保險業者20%至50%的保費，因為一旦發生大規模災害，第一線產險業者要賠一半，再保公司負擔另一半。以2000萬元的賠償來說，再保公司的支出就會達1000萬元，因此許多再保公司也開始分析氣候變遷下的財務風險。再保仲介商Guy Carpenter的高階主管Lara Mowery就說，現今已經不能再用百年機率計算保險風險了，因為每一次天災都在刷新紀錄。

保費 加州 保險

上一則

史丹福大學：野火逆轉多年來反空汙成效

下一則

外來種入侵 今夏蚊子多又毒 「Aedes」超難對付

延伸閱讀

員工可以對抗商店竊盜 加州新法就等州長簽署

員工可以對抗商店竊盜 加州新法就等州長簽署
提升學生社會地位最佳5大學 加州占4 洛杉磯州大居冠

提升學生社會地位最佳5大學 加州占4 洛杉磯州大居冠
野火影響 灣區空氣品質拉警報

野火影響 灣區空氣品質拉警報
紐森推動精神健康計畫 明年公投

紐森推動精神健康計畫 明年公投
颶風與海平面上升風險變高 東岸房屋保險費將變貴

颶風與海平面上升風險變高 東岸房屋保險費將變貴
保費飆 愈來愈多駕駛不買車險

保費飆 愈來愈多駕駛不買車險

熱門新聞

案發地社區住宅。（記者啟鉻／攝影）

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

2023-09-17 21:02
好市多超值月餅測評，錯過美心還有「平替」，只要20元。（世說新聞小組製作）

世說新聞╱好市多超值月餅測評 錯過美心還有它！

2023-09-14 21:18
聖費南度谷私人住宅舉辦裸體晚宴，參加者費用起價每人150元，圖為示意圖。（取自Unsplash.com）

裸體高級晚宴 洛杉磯快閃 華人反應不一

2023-09-20 02:18
美駐華領事館門口等候簽證面試的民眾大排長龍。（受訪者提供）

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

2023-09-21 13:25
華埠精品店店員試圖阻止該嫌疑犯搶劫卻遭到暴打。（Angies Boutique監控視頻）

洛華埠商鋪遭非裔搶劫 女店員攔阻被暴打血流不止

2023-09-15 18:23
Buddy上個月在羅蘭岡被一對亞裔母女抱走後，終於回到主人身邊。（受訪人提供）

華女愛犬遭亞裔母子抱走 花萬元+下跪求情終於尋回

2023-09-20 02:20

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...