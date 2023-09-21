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加大總校長柏克萊住所 屢遭種族歧視塗鴉、破壞

編譯廖宜怡／綜合報導
加大總校長德雷克位於柏克萊的住家屢遭滋事份子破壞，加大理事會正在研究如何加強保護德雷克及其家人的安全。（美聯社）
加大總校長德雷克位於柏克萊的住家屢遭滋事份子破壞，加大理事會正在研究如何加強保護德雷克及其家人的安全。（美聯社）

加州大學（UC）理事會去年為加大首任非裔總校長德雷克（Michael Drake）在柏克萊購買了一棟住宅，供他和家人居住。但是，自德雷克一家人搬入後，這棟住宅成了滋事者的目標，不斷遭受破壞。理事會正在考慮如何才能真正保護加大領導人的安全。

有人建議另外為德雷克在東灣比德蒙（Piedmont）購買一棟價值近1300萬元的住宅，但理事會在上周舉行的閉門會議上投票否決了這項選擇。包括舊金山市府行政官朱嘉文（Carmen Chu）在內的七名理事贊成這項建議。但其他13名理事反對，理由是這涉及人身安全問題，房價並不能保證人身安全。

加大理事會去年以650萬買下這棟位於柏克萊Claremont Boulevard的住宅。但自德雷克一家人搬進去後，就不斷有人前來示威抗議，逼得附近的屋主在自家草坪上貼出標語，寫著：「這處物業非柏克萊加大校長所有，請勿打擾。」(柏克萊加大校長其實是即將離任的克理斯（Carol Christ）。）

根據柏克萊加大校園報「加州人日報」（Daily Californian）的報導，為了保護德雷克一家人的安全，加大在其住宅周圍設置了鐵柵欄，去年12月開始動工，今年4月已完工。

儘管如此，滋事份子仍然跳過了鐵柵欄，打破了一扇玻璃窗。今年5月15日，有人在住宅外噴漆寫上一些種族歧視和汙衊的字眼，迫使加大展開仇恨犯罪調查。加大發言人拒絕對仇恨犯罪調查發表評論，稱調查還在進行當中。

加大理事會主席利伯（Rich Leib）說：「鑑於發生了可怕的攻擊，我們非常重視保護德雷克總校長及其家人的安全。」利伯是反對另外購買房屋的理事之一。

另一名不願透露姓名的理事在談到安全問題時表示，許多公眾人物的住所都很平凡，但不會不安全。他還以去年10月前眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）丈夫在舊金山住家遭到攻擊為例，表示高價房屋並無法保證安全。

理事會表示，他們將採取額外的措施讓德雷克的住家更安全，但拒絕透露細節。

柏克萊加大 加州大學 舊金山

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