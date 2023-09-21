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紐森推動精神健康計畫 明年公投

編譯組／綜合報導
紐森表示，若1號提案獲選民通過，他將立即簽署成為法律。（美聯社）
紐森表示，若1號提案獲選民通過，他將立即簽署成為法律。（美聯社）

加州選民將於明年春天對1號提案 (Proposition 1) 進行公投，決定是否提供嚴重精神疾病遊民醫療服務與住屋。此項紐森州長支持的公投法案如獲選民支持通過，將是加州精神健康體系20年來首度重大改變。

此公投提案內容包括兩大重點。其中之一為州府推出總金額64億元的公債案，用以提供興建一萬處醫療單位與輔助性住所。法案同時要求選民決定是否從過去通過的「百萬收入稅款」撥出一部分，為精神醫療患者提供住屋。

加州選民於2004年通過「精神健康服務法案」(the Mental Health Act) ，針對年收入超過100萬元加州民眾徵收1%稅金，用於改進加州精神健康醫療。當時州府精神健康基金短缺嚴重。法案通過之後，為加州各縣健康醫療服務共徵收260億元基金，占加州全部精神醫療經費約三分之一。

紐森與其支持者指出，1號提案主要目的是改善加州情況日趨嚴重的遊民與毒癮危機。他們強調，早就應該採取行動，改進精神健康服務。

州議會上周休會前投票支持1號提案，將提案送交2024年公投。紐森於州眾議會深夜投票前發表聲明，強調法案若得選民公投通過，他將立刻簽署成為正式法律。

紐森強調，提案內容對加州遊民危機，改善小孩與家庭的精神健康，提供重要解決辦法。法案現送交公投，由選民決定是否對加州精神健康體系，採取50餘年來最重大改變。

反方認為，將精神健康服務法案基金用於興建住屋，將削減高達10億元用於門診醫療和危機處理等重要精神醫療服務。另有倡導者批評州長在最後一刻更改公債，允許公債收集基金用於強制治療機構。

紐森於此公投法案所提最大改變，包括加州各縣必須從精神健康服務法案所徵收的「百萬收入稅款」，提供其中30%為住屋經費。總金額高達10億元，經費用於房租補助與協調服務等。另外加州各縣必須從這筆徵收中抽出一半，協助遊民以及露營居住民眾。此外縣府亦可使用稅款中四分之一購買居住單位，提供遊民居住。

代表多元性別LGBTQ+社群與有色族裔組織反對這項法案。他們指出，LGBTQ+與有色族裔族裔接受醫療機會本來就差，強調改善遊民居住將會更進一步削減保健預防資源，讓這些社群民眾更沒有機會得到適當醫療服務。此外有公衛專家表示，LGBTQ+與有色族裔健康醫療基金最容易遭到削減。

加州 公投 遊民

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