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26年前白曉燕案侯友宜抱出「南非武官之子」2人舊金山相見

員工可以對抗商店竊盜 新法就等州長簽署

編譯陳盈霖／綜合報導
加州議會日前通過SB 553法案後等待州長簽署。該法旨在要求商家、企業制定包含多項條款的工作場所暴力預防計畫。（美聯社）
加州議會日前通過SB 553法案後等待州長簽署。該法旨在要求商家、企業制定包含多項條款的工作場所暴力預防計畫。（美聯社）

美聯社報導，加州議會12日通過SB 553法案後等待州長簽署。該法旨在要求商家、企業制定包含多項條款的工作場所暴力預防計畫。先前版本中的一項條款，禁止商家要求非保安員工對抗商店扒手和槍手，但在最新版本中，該條款已刪除。法案並未使犯罪合法化，也並未禁止員工對抗扒手。

據悉，該法先前在Instagram社交媒體上遭到誤傳。一則虛假貼文聲稱該法要求制定工作場所暴力預防計畫，這將使非保安人員在營業場所解決犯罪問題是違法的。截至15日，該貼文已有數千人點讚，此虛假說法也被用西語傳播，稱「民主黨正在使犯罪合法化。」

事實上，SB 553法案旨在保護員工在工作場所免受暴力侵害，要求雇主制定工作場所暴力預防計畫，如要求雇主保存暴力事件日誌等。社交媒體這些發文針對的是該法早期版本，該版本已經修改，刪除受批評的部分。

加州商會發言人戴維斯（Denise Davis）在電子郵電中表示，商會出於多種原因反對該法。商會最初認為該法會增加企業成本，對一些小商家、小企業來說不可行。「SB 553特別禁止零售商對抗任何可疑的入店行竊者。儘管最近修正案增加專職安全人員的例外狀況，但大多數零售商負擔不起安全人員費用，此修正對他們並無幫助。」

但法案已於8月下旬進行修改。主要作者，民主黨籍加州參議員科特斯（Dave Cortese）告訴美聯社，在與加州職業安全與健康廳（Cal/OSHA），條款已修改。他說，當前和先前版本的法案，從沒有像社交媒體用戶聲稱的那樣「使犯罪合法化」或禁止員工的好心行為。他強調該法最終是要求雇主制定工作場所暴力預防計畫，是「一項行政合規法」。

加州 民主黨 零售商

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